亞洲超星團丨曾志偉宣布首播日期　超星總製作人Rain要求勁高

▲ 《亞洲超星團》

全新偶像選秀節目《亞洲超星團》搜羅全亞洲別具潛力超新星，旨在打造一隊在世界流行文化領域別具影響力的男子組合，分別從內地、香港、澳門、台灣、日本及韓國等精選出65位超星練習生進行蛻變及改造。

導師陣容亦相當有份量，節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像Rain擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷、蘇運瑩及農夫（C君、陸永）擔任超星導師。

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Rain要求最高

《亞洲超星團》社交平台上載一系列短片，召集人曾志偉、超星總製作人Rain及一眾超星導師同日公布《亞洲超星團》將於11月25日周六晚翡翠台隆重首播，優酷國際版同步上線。

眾人在片中透露「心目中想找到的練習生」，當中以Rain要求最高，他說：「全能的超星練習生，我想要找到你！想知道《亞洲超星團》有多精彩？那就和我一起踏上呢段星動之旅！」而暝志偉說：「我想搵到又高又靚仔又識唱跳嘅超星練習生。」

▲ Rain

至於蘇志威說：「我想搵嘅係唱歌最好聽嘅超星練習生。」、程瀟說：「我想找到最熱愛舞台的超星練習生。」、朱正廷說：「我想找到魅力與實力兼備的超星練習生。」

向來搞笑的C君則攬住陸永紙牌說：「我最想可以喺度搵到一班跳得唱得嘅Rapper，陸永你同唔同意呀？」說時更不忘向陸永遞咪，場面搞笑！

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