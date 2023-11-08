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升中面試︱直資男校聖保羅書院中一申請12月截止　校長親述面試細節位

中小學 12:52 2023/11/08

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聖保羅書院校長親述面試細節位。

創校逾170年的中西區直資男校聖保羅書院，多年來培育出各界傑出人才，因此每年都吸引逾千人報讀中一，爭100個校外收生學額。校長源迪恩過往接受TOPick訪問時，親述面試細節位，留意學生是否有禮貌、能否跟不認識的人相處等。

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聖保羅書院一向深受家長歡迎，2024/25學年中一申請已經展開，有興趣家長可於11月4日至12月4日期間，透過學校網頁（按此連結）填寫電子申請表，並上載所需文件，包括：

1) 小五考試成績表

2) 音樂、體育、美術、朗誦、數學及其他六個範疇，每個範疇最多兩項優秀表現獎項／證書（倘有）

3) 申請者身份證／出世紙／護照

4) 學生彩色證件相

根據學校網頁資料，校方會參考學生提供的小學成績、品行及課外活動表現資料，邀請合資格的申請人參加面試，面試將於2024年2月24日舉行，以英語及廣東話進行，若申請人欲以普通話面試，須在網上報名時選擇以普通話作為中文面試部分的使用語言。

收生準則+校長貼士

收生準則方面，申請人的小學成績佔60%；英語及廣東話面試30%；與聖保羅書院之聯繫及操行、課外活動、獎項共佔10%。

校長源迪恩過往受訪時表示，扣除預留給小學部學生約80個學額後，約有100個校外收生學額，每年都約有1,600至1,700人申請中一學位，即平均16至17人爭一個位。

源校長直言，由於聖保羅書院是英中，學生必須要有一定的英語能力，收生時會參考小五呈分試成績，再決定能否獲面試機會，課外活動、與學校聯繫等都會參考，但最主要仍是學習能力和成績。

面試分為兩部分，個人面試以英語進行，跟兩位英文老師聊天、朗讀文章，看學生的發音及理解能力，亦會有簡單問答，了解學生的詞彙表達能力、思考模式等。之後會有中文的小組討論環節，中文老師會給予題目讓學生討論，同樣會了解思維，另外與人相處及禮貌也是重點，

講嘢係咪霸道，有自己講無人哋講；有無禮貌、點同唔識嘅人相處，呢啲都係面試中觀察嘅細節位，之後再根據成績取錄。

聖保羅書院2023/24學年中一至中六學費為$41,400，中一至中五分10期繳交，中六分8期邀交；校方在網頁寫明，來年將會加學費，2024/25學年中一學費為$44,800，有關學費申請正待教育局批准。

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責任編輯：林愛娜

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