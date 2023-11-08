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【脂肪肝】浸大揭豬去氧膽酸具治療非酒精性脂肪肝潛力　口服藥料最快5年後推出

社會 13:05 2023/11/08

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

浸大中醫藥學院署理院長兼中醫系統生物學講座教授賈偉。（朱永倫攝）

酒精性脂肪肝患病率不斷增加，據統計，本港有28%至30%成人患上此病，部份患者會出現非酒精性脂肪肝炎，甚至發展成肝硬化和肝功能衰竭，惟目前仍沒藥物治療。浸大最近研究發現，「豬去氧膽酸」（HDCA）能減少肝臟脂肪積聚和發炎，對治療非酒精性脂肪肝有巨大潛力。研究結果已於著名科學《Cell Metabolism》發表。

浸大中醫藥學院署理院長兼中醫系統生物學講座教授賈偉指，《本草綱目》提到豬膽可「消渴」，即醫治二型糖尿病，團隊早前研究亦顯示，豬膽膽汁酸中含有豐富的豬膽酸，且與血糖和胰島素指標呈負相關關係，即豬膽酸愈多，血糖和胰島素指標愈低，有助治療糖尿病。

鑒於非酒精脂肪肝一般與其他代謝性疾病併發，包括二型糖尿病，故團隊着手研究豬膽酸是否亦對調控脂肪肝有作用。

研究團隊分析178名非酒精性脂肪肝患者和73名健康人士的樣本後發現，患者的豬膽酸水平，特別是HDCA，在整體膽汁酸中僅佔0.5%，顯著低於健康人士的2%，代表非酒精性脂肪肝與HDCA呈負相關關係。小鼠模型實驗更發現，HDCA能顯著改善非酒精性脂肪肝症狀，以及二型糖尿病和胰島素耐受性等風險因素。

至於HDCA是如何改善脂肪肝，賈偉稱，其會透過兩條途徑減少肝臟脂質堆積，首先是通過抑制腸道FXR受體，激活肝臟膽汁酸替代合成酶產生，加快膽固醇代謝。

另則是通過改變腸道菌群結構，大量產生狄氏副擬捍菌（Parabacteroides distasonis），令其產生代謝物γ亞麻酸激發肝臟PPARα，並增加肝臟膽汁酸替代合成酶，促進三酸甘油脂分解代謝。

賈偉形容，HDCA可同時降脂、降糖和抗炎，毒性亦低，具作為藥物的優勢。團隊已在西安交通大學第一附屬醫院開展臨床試驗，亦正準備在上海交通大學附屬第六人民醫院進行臨床試驗，以評估HDCA藥物對非酒精性脂肪肝和二型糖尿病患者的安全性和療效，料需5年或以上才能把藥物推出市場。

他又說，HDCA藥物屆時料以藥丸或膠囊模式推出，患者需口服3至6個月，但定價應不會太貴，因HDCA可由豬膽中大量提取，合成難度亦不大。

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記者：梁薾心

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