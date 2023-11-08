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壓力肥胖︱減肥無效全因壓力大作怪 7個減壓方法控制體重

保健美顏 13:19 2023/11/08

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

壓力大是肥胖的元兇。

我對一位愈來愈體胖的女孩說，放輕鬆點，不要給自己太多的壓力。據研究發現，壓力是促使脂肪增加的因素之一。在長期的壓力下，你不單不能達到減肥目的，反而增加了體重。因為壓力會產生類似腎上腺素、皮質醇的激素，令體內脂肪增加。專家建議我們七個減壓的方法，說可控制體重，保持健康。

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【活得健康啲】家有100歲腦退化外婆　孝順孫女辭工照顧：當佢大BB

一、減少喝咖啡。當壓力遇上咖啡，會令皮質醇上升。

二、吃東西時，盡量慢慢咀嚼。有壓力的人，吃飯速度特別快，原來這是造成肥胖和大肚腩的主因。

三、停止嚴格的節食。因為這樣的節食只會令體內產生更多皮質醇。

四、找回或培養興趣。不要一旦有壓力就去喝可樂，不時找朋友聊天、聽音樂或逛博物館，甚至去剪個新髮型也可。

五、每日運動不可或缺。不管是飯後散步或閒時window shopping，都要讓身體有活動，運動可以緩解壓力，讓你面對工作挑戰。

六、睡覺。浸個薑粉加艾粉熱水腳浴，然後上床，相信很快可以進入夢鄉。

七、每天一定要吃早餐。

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撰文 : 李韡玲

肥胖 壓力 減肥

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