【亞洲大學排名】港大重返亞洲第2中大列第10　QS：教師專業知識有待改進

▲ 「QS亞洲大學排名2024」出爐，香港大學升2名，列亞洲第二。（資料圖片）

國際高等教育資訊機構（QS）亞洲大學排名2024今（8日）出爐，本港6間大學列亞洲百大，其中排名最高的港大升2名，繼2019年後重返亞洲第二；中大亦升2位重回十大。QS評論指，本港大學在研究產量方面面臨挑戰，僅2校列指標前一百位；教師專業知識水平亦有待改進。

QS按照11項指標評分，包括學術聲譽（30%）、僱主評價（20%）、師生比例（10%）及國際研究網絡（10%）等。是次共856間亞洲大學上榜，數量創歷史新高；內地繼續有5間大學打進十大，其中北京大學繼去年再蟬聯榜首；港大升2名，繼2019年屈居新加坡國立大學後，再奪亞洲第二；新加坡國立大學則微跌1位，排亞洲第三；清華大學及新加坡南洋理工大學則並列第4位。

本港共10間大學入榜，除港大外，中大亦升2名、排第10位；科大微跌1名，排第15位；城大則連升6名至第17位；理大升3名至第23位；浸大亦升4名排第64位；嶺大則跌至167位。自資院校方面，樹仁維持列351至400位；去年首次上榜的恒生大學則跌至601至650名；而首次上榜的都會大學列701至750位。

QS亦表示，本港大學在研究產量方面面臨挑戰，研究成果表現略差，僅2校在指標排名前一百，以教員論文數量為例，城大獲86.1分，排名第38位；其次，科大排名急劇下降19位，以63.8分列第97位；而中大、港大分別以50.2及42.8分，列122及141名。

本年4間大學在「教師國際化程度」躋身亞洲十大，其中城大跌2名排亞洲第三；科大跌4名列第5；港大跌5名至第6名；嶺大則跌8名至第9名。不過QS指，若以擁有博士學位教員數量為指標，院校教師專業知識水平有待改進，如城大跌34名至第35名；科大亦跌9名列第67名。QS又指，3間大學在「學術聲譽」名列前20名；但並無大學躋身「僱主評價」前30名。其中排名最高的港大在上述指標分別列第7及第32名。

中大表示，排名印證院校教研的國際領先地位，強調會精益求精，加強與各地高等院校之間的協作及研究，提升國際研究網絡及其他表現，作出貢獻。港大亦指，一直為學生提供優質教育，多方面力求卓越，提升院校國際聲譽，並稱已積極從全球延攬超過90位頂尖學者和具潛質的年輕教研人員，為港大貢獻。

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記者：梁凱婷