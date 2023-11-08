  • 25°C
香港時間 : 20231108日 (週三) 18:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

情緒病｜與初戀拍拖8年分手患躁鬱症　港男澳洲病發分享精神病院見聞

都市病 18:00 2023/11/08

分享：

分享：

熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

有港男在網上分享患上躁鬱症的經歷，並對比香港及澳洲兩地精神病院的差別。

情緒病可直接影響精神及行為，不容忽視。有港男在網上分享自己患上躁鬱症的經歷，指多年前與初戀分手後情緒及壓力爆煲，之後確診躁鬱症，更透露自己曾一度在澳洲病情失控，需要入住當地精神病院，並分享治療期間的見聞。所幸在持續治療下，事主近年情況已變得穩定。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】家有100歲腦退化外婆　孝順孫女辭工照顧：當佢大BB

該名港男近日在連登討論區發文分享經歷，表示自己於2014年與當時拍拖8年的初戀分手，同一時間壓力太大及情緒爆煲，結果導致失眠數晚，之後便開始出現幻聽、情慾減退、麻木等症狀，「講野又有啲九唔搭八，成個人好驚恐緊張」。家人發現事主異常後，著他向家庭醫生求診，其後再轉介到私家精神科診所，確診躁鬱症。

事主指，自己病發後求醫，短時間內便已控制病情，「覆咗五六次診就控制到個病情，仲減藥減到唔使食同覆診」。然而他之後前往澳洲工作假期，期間病情突然復發，導致需要入住當地精神病院。他憶述經歷，指自己當時參加教會聚會查經，「唔知點解開始亂，之後唔知亂噏咗啲乜，被人送咗返屋企」，結果他回到寄宿家庭後又「拍左個Home mum兩巴」，對方因而決定報警，將他送到精神病院。

他又比較香港與澳洲的精神病院差別，指出兩者之間的強烈對比：

澳洲好似天堂，獨立房間，食自助餐；香港好似坐監，一間房成三四十人，食一般醫院餐。

事主分享，自己在澳洲精神病院留醫期間，獲醫生處方藥物，「食左個人醒返好多，見到有個廿幾歲的金髮鬼妹，走過去1同人傾計，仲攬人條腰。嚇走左人」而他亦表示，在澳洲精神病院「食又好住又好」，共留醫3晚，本可豁免收費，但事主指自己「堅持碌卡，四日三夜好似四萬幾港紙」。

被問及躁鬱症病發時的狀況，事主就說明，自己處於躁狂狀態時會自覺無所不能，「思考變得好快好敏銳好多關聯妄想，睇電視新聞都覺得有啟示，神同緊我講野咁，（覺得）自己可以改變呢個世界；仲洗錢好梳爽，有一蚊洗兩蚊，個人好Hyper」。而處於抑鬱狀態時則會情緒低落，「 個人好麻木乜都唔想做」。此外，他亦曾經出現恐慌症狀，「搭搭下火車好驚，要落車坐一陣先可以再搭」。所幸經過治療及持續服藥，事主的病情和情緒近2年已變得穩定。

躁鬱症患者多在青年至成年期發病

據青山醫院精神健康院資料顯示，狂躁抑鬱症屬於重性精神病的一種。患者病發時，情緒變得過度高漲或低落，情緒上的劇變引致思想及行為都被影響，大大影響到正常生活。而躁鬱症的發病年齡大多在青年至成年時期，較少會在40歲以後才發病。

根據醫管局資料，患者會出現躁狂和抑鬱兩種情緒，主要病徵如下：

點擊圖片放大
+6
+5

香港大學社會工作及社會行政學系教授黃富強曾受訪稱，躁鬱症成因與腦部物質的發放有關，譬如血清素和多巴胺在腦部不平衡地發放而出現問題，所以躁鬱症也與遺傳有相當程度關係。若家族有躁鬱症病史，患病機率會提高，但還要看後天環境因素。

2分鐘躁鬱症自我測試

躁症

至少連續一星期，出現異常及持續的高漲、興奮、或暴躁的情緒；在情緒異常期間，持續出現以下病徵中的3個或以上，並達顯著程度：

點擊圖片放大
+7
+6

抑鬱症

病人持續兩星期以上，出現5個或以上抑鬱徵狀，當中必須包括 (1)情緒憂鬱或(2)幾乎對所有活動失去興趣：

點擊圖片放大
+9
+8

假如被確診為躁鬱症，可通過藥物再配合心理治療，幫助病人穩定情緒，回復正常生活。由於躁鬱症病人情況比較複雜，部分病人抑鬱與高漲的情緒有可能同時或交替出現，因此醫生可能會同時處方多種藥物，並不時調校份量。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

相濡以沫丨鄭子誠相伴抗情緒病令愛昇華　劉倩怡學懂去愛：感覺找回生命的核心【有片】
21:11 2023/10/26
相濡以沫丨鄭子誠相伴抗情緒病令愛昇華　劉倩怡學懂去愛：感覺找回生命的核心【有片】
【情緒病】港女焦慮抑鬱苦纏4年　曾咬到10指流血欲跳樓輕生分享1康復關鍵
18:00 2023/09/22
【情緒病】港女焦慮抑鬱苦纏4年　曾咬到10指流血欲跳樓輕生分享1康復關鍵
【情緒病】李玟嚴重抑鬱症輕生惹關注　精神科醫生：抑鬱症患者切忌拖延就醫
18:06 2023/07/12
【情緒病】李玟嚴重抑鬱症輕生惹關注　精神科醫生：抑鬱症患者切忌拖延就醫

你可能感興趣

相濡以沫丨鄭子誠相伴抗情緒病令愛昇華　劉倩怡學懂去愛：感覺找回生命的核心【有片】
21:11 2023/10/26
相濡以沫丨鄭子誠相伴抗情緒病令愛昇華　劉倩怡學懂去愛：感覺找回生命的核心【有片】
【情緒病】港女焦慮抑鬱苦纏4年　曾咬到10指流血欲跳樓輕生分享1康復關鍵
18:00 2023/09/22
【情緒病】港女焦慮抑鬱苦纏4年　曾咬到10指流血欲跳樓輕生分享1康復關鍵
【情緒病】李玟嚴重抑鬱症輕生惹關注　精神科醫生：抑鬱症患者切忌拖延就醫
18:06 2023/07/12
【情緒病】李玟嚴重抑鬱症輕生惹關注　精神科醫生：抑鬱症患者切忌拖延就醫
躁鬱症 情緒病 健康問題 網絡熱話 失眠 精神病

最高瀏覽

眼睛受損︱啟德NFT派對多名觀眾疑遭強光灼傷眼　疑舞台紫外線燈出事恐患「雪盲症」
眼睛受損︱啟德NFT派對多名觀眾疑遭強光灼傷眼　疑舞台紫外線燈出事恐患「雪盲症」