情緒病｜與初戀拍拖8年分手患躁鬱症　港男澳洲病發分享精神病院見聞

▲ 有港男在網上分享患上躁鬱症的經歷，並對比香港及澳洲兩地精神病院的差別。

情緒病可直接影響精神及行為，不容忽視。有港男在網上分享自己患上躁鬱症的經歷，指多年前與初戀分手後情緒及壓力爆煲，之後確診躁鬱症，更透露自己曾一度在澳洲病情失控，需要入住當地精神病院，並分享治療期間的見聞。所幸在持續治療下，事主近年情況已變得穩定。

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該名港男近日在連登討論區發文分享經歷，表示自己於2014年與當時拍拖8年的初戀分手，同一時間壓力太大及情緒爆煲，結果導致失眠數晚，之後便開始出現幻聽、情慾減退、麻木等症狀，「講野又有啲九唔搭八，成個人好驚恐緊張」。家人發現事主異常後，著他向家庭醫生求診，其後再轉介到私家精神科診所，確診躁鬱症。

事主指，自己病發後求醫，短時間內便已控制病情，「覆咗五六次診就控制到個病情，仲減藥減到唔使食同覆診」。然而他之後前往澳洲工作假期，期間病情突然復發，導致需要入住當地精神病院。他憶述經歷，指自己當時參加教會聚會查經，「唔知點解開始亂，之後唔知亂噏咗啲乜，被人送咗返屋企」，結果他回到寄宿家庭後又「拍左個Home mum兩巴」，對方因而決定報警，將他送到精神病院。

他又比較香港與澳洲的精神病院差別，指出兩者之間的強烈對比：

澳洲好似天堂，獨立房間，食自助餐；香港好似坐監，一間房成三四十人，食一般醫院餐。

事主分享，自己在澳洲精神病院留醫期間，獲醫生處方藥物，「食左個人醒返好多，見到有個廿幾歲的金髮鬼妹，走過去1同人傾計，仲攬人條腰。嚇走左人」而他亦表示，在澳洲精神病院「食又好住又好」，共留醫3晚，本可豁免收費，但事主指自己「堅持碌卡，四日三夜好似四萬幾港紙」。

被問及躁鬱症病發時的狀況，事主就說明，自己處於躁狂狀態時會自覺無所不能，「思考變得好快好敏銳好多關聯妄想，睇電視新聞都覺得有啟示，神同緊我講野咁，（覺得）自己可以改變呢個世界；仲洗錢好梳爽，有一蚊洗兩蚊，個人好Hyper」。而處於抑鬱狀態時則會情緒低落，「 個人好麻木乜都唔想做」。此外，他亦曾經出現恐慌症狀，「搭搭下火車好驚，要落車坐一陣先可以再搭」。所幸經過治療及持續服藥，事主的病情和情緒近2年已變得穩定。

躁鬱症患者多在青年至成年期發病

據青山醫院精神健康院資料顯示，狂躁抑鬱症屬於重性精神病的一種。患者病發時，情緒變得過度高漲或低落，情緒上的劇變引致思想及行為都被影響，大大影響到正常生活。而躁鬱症的發病年齡大多在青年至成年時期，較少會在40歲以後才發病。

根據醫管局資料，患者會出現躁狂和抑鬱兩種情緒，主要病徵如下：

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香港大學社會工作及社會行政學系教授黃富強曾受訪稱，躁鬱症成因與腦部物質的發放有關，譬如血清素和多巴胺在腦部不平衡地發放而出現問題，所以躁鬱症也與遺傳有相當程度關係。若家族有躁鬱症病史，患病機率會提高，但還要看後天環境因素。

2分鐘躁鬱症自我測試

躁症

至少連續一星期，出現異常及持續的高漲、興奮、或暴躁的情緒；在情緒異常期間，持續出現以下病徵中的3個或以上，並達顯著程度：

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抑鬱症

病人持續兩星期以上，出現5個或以上抑鬱徵狀，當中必須包括 (1)情緒憂鬱或(2)幾乎對所有活動失去興趣：

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假如被確診為躁鬱症，可通過藥物再配合心理治療，幫助病人穩定情緒，回復正常生活。由於躁鬱症病人情況比較複雜，部分病人抑鬱與高漲的情緒有可能同時或交替出現，因此醫生可能會同時處方多種藥物，並不時調校份量。

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責任編輯：羅嘉欣