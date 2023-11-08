【天氣預報】政府拒以緊急警示系統預報颱風、暴雨　謝展寰：用於特大地震、海嘯等

▲ 環境及生態局局長謝展寰。（梁偉榮攝）

本港早前一周內接連經歷十號風球與黑色暴雨，立法會金融界議員陳振英關注，政府會否使用緊急警示系統通知市民。環境及生態局局長謝展寰表示，針對颱風、暴雨等情況，天文台已有多個渠道發放資訊，而緊急警示系統將用於「市民平時不太關心的情況」，例如特大地震、海嘯等，但承諾會努力改善預測能力。

立法會大會上，陳振英關注政府將如何改善天文台工作。謝展寰表示，當局會不斷引入新的儀器、新技術，例如明年會在大帽山引入更先進的新雷達儀器，並且積極參與聯合國世界氣象組織，與預報技術水平先進的成員交流，確保服務水平與時並進。

謝展寰又指，過去數年暴雨警告信號的平均預警時效有所增加，但暴雨發展極具隨機性短時間內可以有很大的變化，要進一步提早發出暴雨警告信號，在科技上仍然有限制，天文台會繼續使用最新的科技，並且與各氣象機構，包括大灣區的氣象單位積極合作，提升預報能力。

人工智能天氣預報仍屬初步階段

應用人工智能方面，謝展寰表示，天文台已經在今年年中試行人工智能天氣預報的模式，提供風向、風速、氣溫和海平點氣壓的預報，供製作九天天氣預報或者熱帶氣旋路徑預測參考之用，並且在本年十月在天文台網站，推出盤古電腦模式天氣預測圖，讓用戶更加了解未來天氣的變化，然而現時人工智能在這方面的應用，仍屬初步階段，需要累積更多的數據，才可以確認是否有助提升預報的效果。

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記者：趙居逸