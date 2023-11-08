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Race of Faith丨Sophy與台灣金曲獎歌手首度合作　王嘉儀YELLOW一剛一柔曲風糅合

娛樂 13:26 2023/11/08

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Sophy與YELLOW惺惺相惜。

王嘉儀（Sophy）不斷尋求創新，音樂風格向來自成一格，但與台灣金曲獎得獎歌手黃宣（YELLOW）惺惺相惜，最近新歌《Race of Faith（ft. YELLOW黃宣）》，就將二人一剛一柔的曲風糅合在一起，製作出令人一聽難忘的作品，二人的演繹更充滿戲劇性的效果，當中原來有玄機！
 
早在2019年，Sophy與YELLOW便認識，當時她常到台灣做音樂，碰巧在認識的製作人IG Story中看到YELLOW唱歌，她回憶道：「他唱歌好厲害，很有才華又有魅力，聽過他的音樂和看過他的現場表演會立刻成為他的粉絲。」

Sophy續指：「其實他的作品給我很多的力量、啟發和靈感。當時在台北自己一個闖蕩，認識到他覺得很幸運，他像是個太陽一樣，給身邊人很多的溫暖。因緣際會之下見面，他又好喜歡我的作品，我們就這樣結緣了。」

王嘉儀

至於YELLOW，早在見面之前已對Sophy略知一二，他說：「在這之前只知道她做的音樂前衛具實驗性是個厲害的狠角色，認識之後，覺得她整個人很像卡通人物般鬼靈精怪、活潑大方，比我想像中還要瘋癲，如果明天隕石撞地球，她一定會第一個把隕石吃掉，就是一個這樣的奇女子，我非常欣賞。」

Sophy覺得自己跟YELLOW在音樂上的理念與藝術追求的想法很接近，這次創作《Race of Faith》帶有Soul與EDM的元素，就覺得很適合YELLOW，就主動邀請合作，對方亦一口答應。

王嘉儀

一剛一柔各有特色
 
她與YELLOW的曲風與演繹，一剛一柔，看似類同但其實各有特色，這次合作，也正好將二人的特點拉出來，再融合在一起，擦出令人意想不到的火花，Sophy解釋當中玄機：「YELLOW戲劇出身，他的演繹帶有戲劇式，跟我比較騷靈比較輕的唱法結合，在這次的合作中，某程度上是將YELLOW溫柔的一面，跟我比較戲劇性的一面帶出來。」

YELLOW則表示，希望樂迷能感應到他們製作背後的心思與情感，他說：「我自己已經喜歡這個歌曲，對作品的喜愛必定會相互作用，探索的過程討論各種可能，把感動留在聽者心中才是最大意義。」

歌曲中，YELLOW需要唱出廣東話歌詞，幸好旁邊就有一位嚴格的老師Sophy！YELLOW說：「不瞞大家說，Sophy也算是我的粵語老師，她非常嚴格，我通常跟她聊天自然就會講粵語，講不好還會被她揍，每天要我唸個五十一百遍都是小兒科，經常罰寫朗誦都是日常，算是名師出『光』徒了。」

YELLOW直接以自己的光頭來開個小玩笑，但看來Sophy還是個出色的老師，因為一聽《Race of Faith》，就能聽到YELLOW字正腔圓的唱起廣東話，合格有餘。

YELLOW首次在港拍MV
 
至於在MV中，二人飾演時空穿梭的使者，見證不同的人，在不同角落所經歷的傷痛與迷失，以道出在迷失時更要找出自己方向，繼續前行的訊息。

這次是YELLOW首次在香港拍攝MV，他特別喜歡在海邊拍攝的一幕，他說：「去香港這麼多次，未去過如此清閒的海邊風情，景致怡人，差點忍不住就往海裡跳了，雖然我怕水。」至於Sophy，則難忘在停車場與YELLOW近距離咪咀唱歌的一幕，她說：「我們站的很靠近，畫面十分型格，YELLOW很快就入戲，帶領著我都很快速的入戲。」

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推出過《自然變態》、《淹悶》、《我們的鬼魂》及《Mind Game》及《Race of Faith》後，Sophy將於今個月推出她在幻國文化娛樂的首張個人專輯《水性揚花》。

她興奮道：「由自己統籌、執行、製作，找了好多台灣、香港，甚至外國朋友一起做12首歌，紀錄了我由一個小女生怎樣去摸索，成為一個女人的過程。這兩年在香港、台灣兩邊走，這呢段時間大家都經歷了比較飄浮不定的精神狀態，《水性揚花》亦是我對這一段日子的一種回應。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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