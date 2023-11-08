湯洛雯妹妹丨靚湯貼咀嘴照宣布妹妹做伴娘　湯樂瑤獲封「IG最強Body」【多圖】

▲ 妹妹湯樂瑤將擔任靚湯伴娘。

待嫁新娘「靚湯」湯洛雯年尾將與馬國明拉埋天窗，早前一直對姊妹團名單保持神秘，昨日（11月7日）終於揭曉！

靚湯在社交網站分享與一班姊妹團到南韓首爾舉行bridal shower的照片，從相中可見姊妹團有6位成員，全部都不是圈中人。當中胞妹湯樂瑤則擔任其伴娘，兩人拍下不少靚相，又拖手又咀嘴，可見姊妹情深。

準新娘湯洛雯丨靚湯飛韓國開告別單身派對 湯洛雯騷靚腿馬國明畀like

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

靚湯更感觸留言：

還記得九歲的我手抱剛出生的妳，

妳像個大番薯，

眨眼間妳即將成為我的伴娘，

肉麻的不多說了，

在心中❣️

最新影片推介：陳茵媺專訪

高材生女神

現年27歲的靚湯妹妹湯樂瑤（Cassandre）是女神級美女，雖然並非圈中人，但擁有甜美外表加上身材驕人，因而備受網民關注，其IG粉絲人數高達8.4萬人追蹤。Cassandre早前到了泰國旅遊連環騷身材派福利，被網民封為「IG最強Body」。

為靚湯婚禮Cassandre早已積極健身，務求以最佳狀態陪胞姐出嫁。日前在社交網站分享健身照，可見Cassandre身形愈來愈弗，有網民笑言不要操得太弗，免得搶了胞姐風頭！

▲ Cassandre美貌、身材、學歷兼備。

Cassandre不止樣靚身材正，同樣學歷兼備，她於英國修讀經濟一年，後來回港轉修中大「神科」法律系，是一名高材生。

靚湯曾透露妹妹未有興趣入行，反而較有興趣成為KOL，更指妹妹的畫功強勁，而且對美容和時裝甚有興趣，難怪見Cassandre不時出席品牌美容活動。

▼ 點擊圖片放大 +32 +31

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R