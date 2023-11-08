海外升學︱14歲仔移居加國享受返學零壓力　章志文：功課少無考試補習

▲ 章志文一家三口移居加拿大一年多，非常適應當地生活。

TVB節目《流行都市》前主持章志文去年離巢無綫後，一家三口移居加拿大，不經不覺在當地已經生活了一年多，章志文接受訪問透露近況及分享14歲兒子在當地讀書的狀況。他直言加拿大的教育方式輕鬆愉快，兒子讀得很開心，基本上沒有測驗考試，功課量極少，兒子也沒有補習。

現時囝囝就讀加國的公立學校，學費及使費近乎全免，可能只需繳交幾十元加幣的雜費。唯一與香港不同的是，就讀Grade 9（九年級）的囝囝沒有自己的班房，教育方式像大學一樣，每日要到不同課室上課，而且音樂堂要求最少學一種樂器，囝囝被老師指派學習色士風。

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章志文接受TOPick記者越洋電話訪問，他與太太陳念君都曾在加國留學，所以今次返回當地生活很快就適應，他笑言「就快要迎來第二個冬天」。14歲囝囝在香港讀至中一後就跟隨父母移居加拿大，在當地一間公立學校讀Grade 9（九年級），相對香港的中三，他透露當地的教育非常輕鬆，囝囝也讀得愉快，

Grade 9未很需要催谷，暫時未聽過要用紙筆考試，功課量不多，不是日日有，就算測驗都非常輕鬆。我們問他有沒有功課，他大多表示沒有，就算有都可以獨自完成，我都放手不需要理會，他讀書成績OK。

▲ 大黃鴨到多倫多展出，章志文一家三口都有去。（IG圖片）

最初囝囝去到加拿大是讀Grade 8，當時有自己的班房，但升上Grade 9後學習模式似大學，沒有自己的固定班房，需要每天到不同課室上堂，今個學期會讀4科，下個學科再讀4科。

不過章志文就強調，Grade 9是比較輕鬆的，但一上到Grade 10（相等於香港的中四）就會壓力大少少，因為開始要揀科，決定人生路向。到Ｇrade 12更要為考大學準備，

要做好人生規劃，要開始決定條路，等他長大一點點就不會給他玩這麼多，雖然要開心，但都要有人生規劃。

雖然囝囝的成績不需要補習，但章志文都有留意當地的補習班，他表示以補數學為例，補習費大約2千港元10堂，而私人一對一教學則較貴，1小時就百多元加幣，相等於近600港元1小時。

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需學一種樂器

而當地教育與香港最不同之處是，音樂科老師會指派學生學習一種樂器，囝囝被指派學色士風。章志文表示囝囝在香港是沒有學習過任何一種樂器，但來到加拿大學色士風，竟然發掘出他的天份，因為一班20多人，老師也沒時間兼顧太多，而囝囝就上YouTube自學，現已學懂看樂譜及吹奏很多歌曲。章志文指自己毫無音樂細胞，想不到囝囝原來甚有音樂天份。

香港學童流行上興趣班，家長也往往花費很多金錢在培育子女的興趣上。章志文就稱兒子沒有報任何興趣班，不過學校有提供很多學會參加，現在主要跟同學踢波。不過囝囝很喜歡打乒乓球，在香港都有學過，現在於當地都會參加一些比賽，讓囝囝吸收比賽經驗，「有很多厲害的人，因為加拿大是移民國家，有內地、香港甚至印度的高手。」

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而加拿大有一個傳統，Grade 9的學生需要在11月1日跟爸爸或媽媽、或監護人去返工，體驗父母工作的辛勞，現在章志文上午在當地的中文電台主持節目後，下午則到一間社福機構工作，他在機構活動中擔任司儀、宣傳及翻譯，當日囝囝就到公司體驗爸爸是怎樣開會，他笑言「文職他沒有什麼興趣，最有興趣跟我食兩餐飯。」

太太陳念君移居當地後，變相多了時間照顧家庭，因為住的地區離華人區有段距離，並不能經常吃到地道香港菜，所以會自行研發「油炸鬼」、焗pizza，有時會做part time，有時間接到小朋友放學及煮飯。放假就會一家三口返教會，裡面有很多不同國籍人士，囝囝與教友都用英語交流。

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記者：陳麗薇