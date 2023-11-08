叠影狙擊丨JJBABY為港爭光　首次有港人獲韓國《Asia Model Awards》頒獎

▲ JJBABY獲頒「Kids Star Award」。

今年8月韓國BLACKPINK成員Jisoo和安普賢被爆出戀情後，即火速地大方承認，可是戀情卻「見光死」，戀情曝光未夠3個月，卻在上月底證實分手。

直至日前在韓國出席亞洲模界盛事《Asia Model Awards》頒獎禮當日，安普賢在IG發文：「我會成為不忘初心，努力展現更好面貌的人。真心感謝大家。」獲頒韓國「Model StarAward」的他是宣布分手後首次出席頒獎禮，全程發揮暖男本色，展現親切笑容，未有因分手風波而受影響。

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▲ 安普賢獲頒「Model StarAward」

首次港人獲殊榮

當日頒獎禮眾星雲集，得獎者還有韓國影帝趙震雄、韓國性感女神DJ Soda、李光洙女友李先彬（李善彬）。和安普賢一起得獎的，還有港產孖妹童星組合JJBABY。現年14歲的Jaybo及Jaybie接連拍攝多部劇集，包括在TVB台慶劇《叠影狙擊》飾演周秀娜童年。

JJBABY獲頒「Kids Star Award」，也是首次有港人獲此殊榮，由此甚受韓國媒體關注。

▲ JJBABY

時刻保持禮貌

為港爭光的Jaybo及Jaybie雖然首次出席海外大型頒獎禮，但她們全程保持淡定有禮，發表致謝詞時全場來賓即拍手叫好，因為想不到來自香港的孖妹，不單說得一口流利的韓文，更認為她們以韓文致詞是尊重及誠懇的表現。

Jaybo和Jaybie在韓國獲得首個重要的獎項，心情十分興奮：「真係好開心，估唔到可以喺韓國攞獎！Dr .Angel（唐安麒）一直以嚟教我哋要保持禮貎，見唔同嘅人都要主動打招呼、鞠躬，要養成呢個習慣。」

她們並稱：「今次嚟到呢個頒獎禮，就明白點解Dr.Angel要咁教，因為我哋喺後台，見到好多演藝名人同韓團嘅得獎者，佢哋見到任何人都會咁做，好彩我哋已經養成呢個習慣，終於明白喺韓國演藝界，保持禮貌係最先決。」

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