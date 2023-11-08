【虛報行蹤】王詩雅涉確診後虛報行蹤案續　王供稱偕友乘的士赴派對

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榮源茶行太子女王詩雅出席全國人大代表洪為民生日宴後確診，王涉虛報赴宴當日行蹤一案，今（8日）於九龍城裁判法院續審。被告今續自辯，交代她出席生日派對前曾到美容院按摩及回店鋪工作，晚上偕友人一同乘的士到派對場地。

被告王詩雅（38歲），被控4項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料罪，即向賴潔生、辛麗芳及張竹君訛稱其於2022年1月3日的行蹤。

被告供稱其出席派對當日的行蹤，稱她在早上11時許，離家乘的士到時代廣場的美容院，進行約2小時身體按摩，之後乘的士到中環店鋪工作。被告指工作至傍晚6至7時後步行至國際金融中心商場，在超市選購酒做禮物，之後乘的士往干諾道西155號地下，約7時45分到達，她一度找不到入口，須由友人帶路。被告稱與數名友人喝茶聊天片刻後，於9時許偕友人乘的士往派對場地。

被告供稱，自稱衞生署職員曾在通話中問及她由哪裏出發到派對場地，被告稱當時交代是由干諾道西155號出發。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣