【虛報行蹤】王詩雅涉確診後虛報行蹤案續　王否認因本案而求診腦神經專科

▲ 被告王詩雅(左)今續出庭自辯。陳曉欣攝

榮源茶行太子女王詩雅出席全國人大代表洪為民生日宴後確診，王涉虛報赴宴當日行蹤一案，今（8日）於九龍城裁判法院續審。被告今續自辯稱，出席派對後1個月被邀錄口供，被告稱於2個月後因記憶力變差和失眠而求診腦神經專科。控方指被告因本案才向醫生提出自己有相關情況，被告否認說法。

被告王詩雅（38歲），被控4項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料罪，即向賴潔生、辛麗芳及張竹君訛稱其於2022年1月3日的行蹤。

被告供稱於2022年1月3日早上11時許，離家乘的士到時代廣場的美容院，進行約2小時身體按摩，之後乘的士到中環店鋪工作。被告指工作至傍晚6至7時後步行至國際金融中心商場，在超市選購酒做禮物，之後乘的士往干諾道西155號地下，約7時45分到達，她一度找不到入口，須由友人帶路。被告稱與數名友人喝茶聊天片刻後，於9時許偕友人乘的士往派對場地。

被告供稱，有自稱衞生署的職員曾在通話中問及她由哪裏出發到派對場地，被告稱當時交代是由干諾道西155號出發。

控方盤問時指，被告於竹篙灣隔離時，有自稱衞生署的職員致電給她，被告索取職員編號但不果，仍願意提供安心出行紀錄，是否接納對方是真職員身分。被告稱當時只是「暫時相信佢係」。

被告稱進入隔離營前，於社區中心檢測結果均為陰性，及至1月5日突被告知確診，有人突然叫她上載安心出行紀錄，被告直言自己選擇聽電話已經盡了很大責任，「一個又一個……同時3、4個電話打入嚟」，自己聽不清楚對方說話，通話亦因有來電而「窒吓窒吓」。被告稱當時身處竹篙灣訊號接收不好，艱苦地完成每一通電話。

被告同意她在出席派對後1個月被調查人員邀請錄口供，她在同年4月求診腦神經專科。被告稱其走路及手腳反應被評定為正常，但被告稱其記憶力和專注力變差及有失眠情況，專科醫生表示需觀察一段時間。控方指出，被告沒有持續記憶差等情況，而是因為被本案才向醫生提出，被告否認說法。

聆訊下周四（16日）續。

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記者：陳曉欣