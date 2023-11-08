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冰上火花丨王智騫黃溢濠愛冰球組隊參賽　Martin感恩歷低潮Yatho抖啖氣再戰

娛樂 23:03 2023/11/08

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黃溢濠（Yatho）和王智騫（Martin）在《冰上火花》合作。

無論是球場上或人生路途上都總會遇上順境和逆境，當遇上逆境時，你會選擇逃避還是面對？

同為ViuTV劇集《冰上火花》內火花隊的「老黎」黃溢濠（Yatho）和「JY」王智騫（Martin）打逆境波時會愈戰愈強，跟隊友一起努力扭轉局面、反敗為勝。

黃溢濠和王智騫都曾於演藝路上經歷低潮期，不過二人都未有因此而被打沉，反而比以前更愛演戲，愈來愈喜歡當演員。

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演《冰上火花》迎挑戰

最近於ViuTV新劇《冰上火花》演出的王智騫和黃溢濠齊齊跟TOPick分享拍攝點滴，並大談演藝生涯。

黃溢濠於《冰上火花》飾演火花隊副隊長兼前鋒老黎，「性格比較貪錢，唯利是圖。有錢嘅地方就會見到老黎嘅出現，但佢好有情義、好有義氣，好錫自己啲兄弟。」

王智騫於《冰上火花》飾演JY，「我著咗另一套波衫，有跳槽嘅成份，JY打冰球嘅實力係比較高，亦喺隊內擔任Center角色。啲人會覺得佢好Cool，其實佢係好唔識交際，所以先好少嘢講。佢內心世界有好多感受，會喺唔同嘅時候爆發，比較麻煩，好似一個少女。」

二人不約而同地覺得打冰球是今次拍劇中最大的挑戰。雖然如此，兩位波友勤力練習且額外補堂，務求以最佳狀態示人。

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愛上冰球組隊參賽

原來二人於拍劇後組了冰球隊，至今約5個月。

王智騫透露：「𠵱家係參加第二個聯賽。上一個聯賽有拎到冠軍，都幾喜出望外。」

黃溢濠補充：「我哋都冇諗過第一次參與聯賽就有好成績，都好多得我哋啲隊友。我哋學咗好短時間，一定冇其他隊友咁出色，好彩有啲佢哋撐住。佢哋好好，有畀我哋一定要出場。」

因拍劇而發現了新興趣，黃溢濠感慨道：「有一種第二人生嘅感覺。」王智騫指：「會有爭勝心，落到場就會想成隊波一齊贏，所以就會好熱血。」

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戰勝逆境

比賽中難免需要打逆境波，學懂調節情緒亦是取得最後勝利的關鍵。

王智騫謂：「當你好Lost時，見到隊友同你一齊衝，就會好似煲滾咗嘅一壺水。」

黃溢濠指：「逆境波喺冰球係好常出現嘅一樣嘢，冰球節奏好快，所以少留意10秒個比數已經可以好大。好多時我哋都係先落後，就似決賽我哋係落後3分，跟住就反追。」

他覺得：「呢種逆境感覺係成隊波都好同步，唔可以個人主義，呢個真係團隊運動嚟。一個人想領功、表現，就會好影響到成隊波未必會嬴。屋企人冇接觸過冰球都覺得好刺激。」

王智騫則說：「我一直以嚟都係鍾意輔助人，好少主動，我嘅Caring喺人哋度。只要我係做好嗰件事，就會有最好嘅Presentation同Result。」

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王智騫感恩歷低潮

離開球場，二人的演藝事業路上亦遇過逆境。

數年前，王智騫曾經歷低潮期，「當時唔識做戲、唔識點做一個稱職嘅演員，我符合唔到市場上嗰啲機會嘅要求。不過，我好容許自己有呢個Moment，亦好感恩有呢個經歷。」

正正因為遇上逆境，王智騫比以前更淡定，「我相信自己同別人多咗，會願意去主動同人交流多咗。我覺得交流係好緊要。太活在自己個世界，除咗影響自己之外，見唔到有咩好處。好好彩近年接拍電視劇令大家認識多咗，工作上亦多咗曝光，收入亦穩定咗。」

王智騫又謂：「我慶幸我係一個白羊座，會好衝，即使我揀咗一個Choice之後有一個Suffer，我會因為係我揀咗，所以我唔會怕失敗。另外一樣僥倖嘅事係屋企冇畀咩負擔我，令我覺得現階段嘅我覺得唔做呢樣嘢唔知可以做咩。」

他覺得：「好彩我做咗呢樣嘢，我冇後悔過，呢行我愈做愈鍾意！」

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黃溢濠曾有放棄念頭

童星出身的黃溢濠直言：「就係拍咗一次（戲），跟住就會上癮，好想繼續做落去，做到今日，𠵱家。」

他指自己於2014年後逐漸為人認識，「我哋呢代喺嗰段年間係少咗作品，最難捱就係好想拍嘢，好想有練習嘅機會，但市場上就係冇。我能夠做嘅就係無論大小我都做。我要增值、練習！」

黃溢濠坦言放棄的念頭偶然會出現，「可能尋日會諗不如放棄啦，但瞓醒教可能又冇咩嘢，細個浮現呢個諗法比較多。𠵱家個人行順咗、大咗，睇嘢睇得化咗，順其自然。」

他續說：「有啲嘢並不是必然，我能夠做嘅就係做好自己。你做得好，人哋自然會睇到，所以就會有下一樣嘢發生。當我一有呢個（放棄）諗法，吸啖氣就做啦，之後就過了。」

髮型：AL Leung（王智騫）、Larry Ho@aveda ilcolpo（黃溢濠）

化妝：Sakura Chow（王智騫）、 Kaho Cheng @Kahocheng_upton（黃溢濠）

服飾：lanecrawford、mrporter 、louboutinworld

造型：Dom Cheung

記者：梁樂欣

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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