羅密歐與祝英台丨何珀廉教「阿媽」蔣祖曼彈琴　 戲外為音樂小王子具演奏級程度

▲ 何珀廉連拍劇都唔會浪費音樂才華！

劇集《羅密歐與祝英台》中，蔣祖曼所演的「祝英華」對「梁山伯」 (陳豪飾) 漸有好感，兩人關係曖昧。在昨晚（10月7日）播出《羅密歐與祝英台》內，講述英華帶同兒子跟梁山伯去野餐，「一家三口」的畫面十分溫馨，飾演英華兒子的正是小演員何珀廉。

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教「阿媽」彈琴畫面有趣

12歲的何珀廉擅長彈奏鋼琴，小小年紀已擁有演奏級文憑及八級樂理佳績，何珀廉媽咪日前於社交平台上載花絮片，由於蔣祖曼所演的「英華」好叻彈琴，拍攝前只好請教珀廉，片段中見珀廉教「阿媽」學彈琴，畫面有趣！

另一段片見珀廉正彈奏郭富城經典歌《強》，而陳豪跟蔣祖曼站在後面「伴唱」，何媽媽透露拍攝不時遇上突發情況，更大讚兒子應變力高。

▲ 何珀廉演蔣祖曼的兒子！（取自Facebook）

她寫道：「這一天珀廉喺十分鐘內，就咁憑聽完「強」即興演奏，時間緊迫，三take完成，疫情下可以爆發好多潛能，也許執生能力就是這樣練出來吧，可以為Joman同阿Mo伴奏，是很美好嘅回憶，還能在劇中留下紀念，實在難得。」

何媽媽續說：「謝謝幕後工作人員信任珀廉，謝謝兩位演唱者Joman同阿Mo一齊好合作咁完成件事，亦都冇比任何壓力佢，最後開心完成。」

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人氣童星經驗豐富

何珀廉可說演出經驗豐富，除拍攝多個廣告外，更奪得《Big Big小明星》冠軍，這位小童星演出過不少劇集，除客串《愛．回家》演童年版「阿Joe」，何珀廉演出過《七公主》、《青春不要臉》、《金宵大廈2》和《把關者們》等，於《把》劇裡面對喪父一幕勁催淚。

另外，何珀廉有份演出電影《年少日記》，跟韋羅莎演母子的何珀廉要應付大量爆喊戲，對他來說是頗大挑戰。他曾透露由於角色較冷酷，跟其個性相反，加上不可顯露傷感表情，演起來有難度。

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鋼琴王子奪獎無數

被封為「鋼琴小王子」的何珀廉於香港和國際比賽中屢獲獎項，2020年於「第十屆香港金紫荊國際鋼琴大賽鋼琴協奏曲組比賽（11歲以下）」中奪得冠軍。

今年，何珀廉於第87屆STEINWAY & SONS國際青少年鋼琴比賽（公開D組）奪冠，而何媽媽不時於IG和個人頻道分享珀廉的鋼琴表演短片。

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何珀廉於劇集中大晒音樂造詣，在劇集《七公主》中，珀廉跟江嘉敏以「四手聯彈」演奏樂章，另外在《把關者們》表演拉小提琴。

音樂以外，何珀廉亦有好動一面，踩單車、踢足球和溜冰是他的興趣，可說動靜皆宜。

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