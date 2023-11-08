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實驗意外｜廣州中山二院醫學生傳「集體患癌」　疑受實驗環境及試劑影響院方通報證實3人罹病

健康資訊 14:27 2023/11/08

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廣州中山二院醫學生傳「集體患癌」，疑受實驗環境及試劑影響，院方通報證實3人罹病。

内地網上近日瘋傳廣州中山大學附屬第二醫院（中山大學孫逸仙紀念醫院）一名專家教授的乳腺外科團隊，疑受實驗環境及試劑影響，導致醫學生集體患癌。而院方今日（8日）回應，乳房腫瘤中心實驗室的工作及學習的人員中，先後確有3人患癌症，但實驗室並無在學學生患癌。

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綜合内地媒體報道，早前內地網上瘋傳「中山二院蘇士成的學生集體罹患癌症」，且全屬乳腺外科團隊，更有消息指「6個學生罹患癌」，部分人有胰臟癌轉移至肝的情形，被外界質疑是否受實驗室環境及試劑影響。

院方今日（8日）凌晨發通報回應傳聞，表示經初步調查，近年來在乳房腫瘤中心實驗室工作、學習過的人員中有3人患癌，其中2名現為該院乳房外科醫生，在臨床工作；另外一名是外地來院進修人員，已回原單位工作，2023年在工作當地被診斷為乳癌。而該實驗室並無在學學生罹癌。

而根據中山二院官網消息，傳言相關的蘇士成教授，本身是主任醫師、研究員，是中山二院乳房腫瘤中心副主任，擅長保乳手術為中心的乳癌多科診治，特別是腫瘤免疫治療。蘇士成接受內媒《每日經濟新聞》訪問，對於傳言多名學生患癌一事，他多番辟謠稱「完全是造謠」。

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責任編輯：羅嘉欣

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