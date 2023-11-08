人生勝利組｜22歲港女開足浴店買何文田千萬豪宅　拒靠父幹全因爸爸兩句話

▲ 網絡訪問截圖

22歲的女大學生已成為4000呎足浴店老闆娘、坐擁千萬豪宅，難免讓人質疑「有父幹」。00後港女盈盈是隱形富二代，雖然父親是資產過億的「龍躉大王」，但她拒靠父蔭，全因父親在她年幼時說的兩句話，激勵她努力開創自己人生。她面對首置豪宅的風光背後，坦言：「我仍要孭15年房貸！」

最新影片推介：

拒靠父蔭

22歲大四商科女生「盈盈」在網紅訪問影片中，帶大家參觀她在何文田買下 1千萬元的首置新居，以及人生第一盤生意—位於旺角的4千呎的足浴店。

盈盈父親是恩記龍躉大王老闆吳伯恩，於深水埗北河街市賣買龍躉逾20年，估計資產過億元，曾贊助明哥派出龍躉飯盒。父親是隱形富豪，她承認作為富二代，起步點比很多人都好，因此不想炫富、躺平，亦拒絕用父親的錢買樓。

她亦強調，現時首置豪宅只付了首期，她未來15年仍要供樓。她表示原因是，「我不太靠我父親就是，那是他的錢嘛，就不是我自己賺來呀。」

她提及父親經常說「力不到不為財」，父親這句說話令她深信，只有自己親自去做的事情，才會學會做那件事，然後才是自己的本事。現在她每周會教一日瑜伽，收費每小時400元至500元，亦會趁暑假打工賺錢。她笑言：「一直做事（工作）就供得起。」

盼建立自己的事業

盈盈從小學開始打工，放學後到魚檔幫父母賣魚，擔任「收銀員」，年中無休。她回想當年有些不樂意，覺得別人家的小孩都去玩，自己就要去店裡幫忙。她嘆道，在又濕又髒魚檔，站一天都覺得腿很酸。

不過，長大後，她眼見父母經常宰魚，都會弄破手，包一個膠布就要繼續工作，但爸媽從來都不會抱怨。因此，她十分佩服父母，明白每賺的一分一毫，都是有血有汗，她的人生目標是希望有自己事業，超越和報答父母。

在3年前，她與姐姐分別用自己辛苦打工儲下的錢和積蓄，自資在旺角開設一間兩層足浴店，佔地4千，用上200萬元裝修。開業首月虧蝕10萬，現在才漸漸儲到熟客，開始賺到盈利。

不為金錢奴隸

網紅主持在訪問中，力讚盈盈樣貌娟好，應參加選美，她笑言，父親曾希望她參選香港小姐，但她想做其他事情。她在忙於事業及學業之外，會抽時間積極「自我增值」，如學習繪畫、滑水、打網球、做 gym 等，提升自己多方面才能。盈盈亦強調，自己不當「金錢奴」，努力「自我增值」，亦希望將來的另一半可以跟她一樣有上進心，

有沒有錢不重要，有才華的男會把財富升值，但是沒才華的男人，只會把財富貶值。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳