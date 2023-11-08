  • 25°C
香港時間 : 20231108日 (週三) 18:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人生勝利組｜22歲港女開足浴店買何文田千萬豪宅　拒靠父幹全因爸爸兩句話

家事百科 17:56 2023/11/08

分享：

分享：

熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

網絡訪問截圖

22歲的女大學生已成為4000呎足浴店老闆娘、坐擁千萬豪宅，難免讓人質疑「有父幹」。00後港女盈盈是隱形富二代，雖然父親是資產過億的「龍躉大王」，但她拒靠父蔭，全因父親在她年幼時說的兩句話，激勵她努力開創自己人生。她面對首置豪宅的風光背後，坦言：「我仍要孭15年房貸！」

最新影片推介：

童學園
【童學園】德英雙語教學揉合職場體驗　德瑞國際學校成就多元人才走入世界學府

拒靠父蔭

22歲大四商科女生「盈盈」在網紅訪問影片中，帶大家參觀她在何文田買下 1千萬元的首置新居，以及人生第一盤生意—位於旺角的4千呎的足浴店。

盈盈父親是恩記龍躉大王老闆吳伯恩，於深水埗北河街市賣買龍躉逾20年，估計資產過億元，曾贊助明哥派出龍躉飯盒。父親是隱形富豪，她承認作為富二代，起步點比很多人都好，因此不想炫富、躺平，亦拒絕用父親的錢買樓。

她亦強調，現時首置豪宅只付了首期，她未來15年仍要供樓。她表示原因是，「我不太靠我父親就是，那是他的錢嘛，就不是我自己賺來呀。」

她提及父親經常說「力不到不為財」，父親這句說話令她深信，只有自己親自去做的事情，才會學會做那件事，然後才是自己的本事。現在她每周會教一日瑜伽，收費每小時400元至500元，亦會趁暑假打工賺錢。她笑言：「一直做事（工作）就供得起。」

盼建立自己的事業    

盈盈從小學開始打工，放學後到魚檔幫父母賣魚，擔任「收銀員」，年中無休。她回想當年有些不樂意，覺得別人家的小孩都去玩，自己就要去店裡幫忙。她嘆道，在又濕又髒魚檔，站一天都覺得腿很酸。

不過，長大後，她眼見父母經常宰魚，都會弄破手，包一個膠布就要繼續工作，但爸媽從來都不會抱怨。因此，她十分佩服父母，明白每賺的一分一毫，都是有血有汗，她的人生目標是希望有自己事業，超越和報答父母。

在3年前，她與姐姐分別用自己辛苦打工儲下的錢和積蓄，自資在旺角開設一間兩層足浴店，佔地4千，用上200萬元裝修。開業首月虧蝕10萬，現在才漸漸儲到熟客，開始賺到盈利。

不為金錢奴隸

網紅主持在訪問中，力讚盈盈樣貌娟好，應參加選美，她笑言，父親曾希望她參選香港小姐，但她想做其他事情。她在忙於事業及學業之外，會抽時間積極「自我增值」，如學習繪畫、滑水、打網球、做 gym 等，提升自己多方面才能。盈盈亦強調，自己不當「金錢奴」，努力「自我增值」，亦希望將來的另一半可以跟她一樣有上進心，

有沒有錢不重要，有才華的男會把財富升值，但是沒才華的男人，只會把財富貶值。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳 

相關文章

怪獸家長丨每周7日密集式補習催谷孩子望入Band1中學　升中僅Band3學校取錄
18:33 2023/11/07
怪獸家長丨每周7日密集式補習催谷孩子望入Band1中學　升中僅Band3學校取錄
白日之下丨靠自身經歷拿掐演冷血看護　寶珮如：每天的經歷如塑造緊角色
18:19 2023/11/07
白日之下丨靠自身經歷拿掐演冷血看護　寶珮如：每天的經歷如塑造緊角色
試管嬰兒丨與植物人丈夫試管嬰兒成功誕子　人妻拍片報喜：替女兒找個伴
今日 11:46
試管嬰兒丨與植物人丈夫試管嬰兒成功誕子　人妻拍片報喜：替女兒找個伴

你可能感興趣

怪獸家長丨每周7日密集式補習催谷孩子望入Band1中學　升中僅Band3學校取錄
18:33 2023/11/07
怪獸家長丨每周7日密集式補習催谷孩子望入Band1中學　升中僅Band3學校取錄
白日之下丨靠自身經歷拿掐演冷血看護　寶珮如：每天的經歷如塑造緊角色
18:19 2023/11/07
白日之下丨靠自身經歷拿掐演冷血看護　寶珮如：每天的經歷如塑造緊角色
試管嬰兒丨與植物人丈夫試管嬰兒成功誕子　人妻拍片報喜：替女兒找個伴
今日 11:46
試管嬰兒丨與植物人丈夫試管嬰兒成功誕子　人妻拍片報喜：替女兒找個伴
網絡熱話 豪宅 創業 網紅 自我增值 瑜伽 何文田 香港 深水埗 龍躉

最高瀏覽

眼睛受損︱啟德NFT派對多名觀眾疑遭強光灼傷眼　疑舞台紫外線燈出事恐患「雪盲症」
眼睛受損︱啟德NFT派對多名觀眾疑遭強光灼傷眼　疑舞台紫外線燈出事恐患「雪盲症」