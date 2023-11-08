【打擊冒牌】海關追跡者行動檢7.7萬件冒牌貨約值6,700萬元　拘1男2女

▲ 海關一連19日展開反冒牌物品「追跡者」行動，檢獲7.7萬件冒牌貨品。（黃傑偉攝）

海關版權及商標調查科於10月16日至11月3日，一連19日展開反冒牌物品「追跡者」行動。行動中檢獲7.7萬件冒牌貨品，及13升未完稅烈酒，約值6,700萬元，應課稅9萬元，打破歷來單一最大宗侵權物品。行動中拘捕1男2女，年齡介乎32至35歲。

海關版權及商標跨境調查組指揮官鄧偉恒指，海關經過深入調查及分析走私最新趨勢，發現由海路入境轉運侵權物品到海外有上升趨勢。走私集團並會利用物流公司拆貨場，及空運暫存及轉口飛機倉處理侵權物品，海關新一輪追跡者反侵權物品行動，共偵破28宗案件，檢獲7.7萬件侵權貨品，約席6,700萬元，應課稅9萬元，為有紀錄以來單一破獲最大宗侵權物品案件。

海關貨物資料研究組高級督察倪百禧指，今次聯合行動，海關港口及海域科，透過風險評估搗破7宗案件，檢獲大批冒牌物品，包括智能手機、平板電腦、電器、手錶及手袋等。市值約2,300萬元。海關鎖定3隻貨船運載7個由廣東到港報稱生活用品40呎貨櫃查驗，海關於屯門內河船碼頭驗貨場進行查驗，每個貨櫃內藏400至5,000件不等貨物，最終關員發現內藏只有1至15%共1.5萬件冒牌貨品，包括手機、鞋履及手袋等，涉及40多個知名品牌。貨品並非內銷，大部分會轉往外國，包括馬來西亞、印尼、阿聯酋、伊拉克及台灣，剩下2,600件於香港拆貨再運往海外。案件稍後交版權及商標調查組跟進。

海關版權及商標跨境調查組調查主任黃子健指，版權及商標調查組接手跟進，發現該批冒牌物品將以香港為中轉站，再轉到外地，暫時未有人涉及該批冒牌貨品被捕。行動中海關特擊搜查多個拆貨場及飛機倉，偵破21宗案件，其中19宗案件貨物將轉往外地，包括歐美、西非、中東及東南亞。其餘2宗涉及本地派遞。

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第一宗案件，關員於青衣一物流公司撿獲3個再有37件冒牌衣物包裹，關員隨即展開監控派遞行動，聯絡收貨人後將包裹送到位於黃竹坑一工廈內，在該處破獲一個售賣冒牌貨品包裝中心，再撿獲400多件冒牌貨品，包括衣服、手袋及生活用品。並即場拘捕33歲女收貨人，同日再拘捕一名32歲涉案女子。被捕人涉嫌於社交平台開設網店，以通訊，軟件與顧客聯絡，並以直播帶貨方式售賣冒牌物品。網店會接到訂單再採購，後經物流公司派遞到上址，包裝後再經快遞公司送給顧客。

第二宗案件，關員於青衣物流公司檢獲5箱約共200多件冒牌手提袋包裹，隨即展開監控派遞，於觀塘關員破獲一個樓上零售店舖，並於單位內再檢獲300多件冒牌物品，包括手提袋、化妝品及護膚品。並即場拘捕一名35歲店舖經理，店舖主要售賣化妝品及護膚品，亦會為顧客訂購手袋，當貨品送到上址後，店員會將貨品暫存，等待顧客上門提取。檢獲無牌貨品質素較差劣，售價約正價貨品一成。整個行動海關共拘捕1男2女年齡介乎32至35歲，被捕人涉嫌違反商品說明條例及版權條例被捕。案件仍在調查中，3名被捕人獲准保釋侯查。

海關呼籲，物流業界要對運送貨物提高警覺如對處理貨物有懷疑，應向海關舉報，以免承擔不必要法律風險。根據商品說明條例，任何人進出口、銷售或為售賣用途而管有無牌物品即屬違法，一經定罪可被判罰款50萬元及監禁5年。根據應課稅品條例，任何人士非法入口、管有、售賣及購買應課稅品貨品即屬違法，一經定罪可被罰款100萬元及監禁兩年。而根據進出口條例，輸入或輸出未列入倉單貨物，即屬違法，一經定罪可被罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關熱線2545 6182舉報懷疑冒牌侵權活動。

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記者：黃傑偉