  • 25°C
香港時間 : 20231108日 (週三) 14:45
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊冒牌】海關追跡者行動檢7.7萬件冒牌貨約值6,700萬元　拘1男2女

社會 14:15 2023/11/08

分享：

分享：

熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

海關一連19日展開反冒牌物品「追跡者」行動，檢獲7.7萬件冒牌貨品。（黃傑偉攝）

海關版權及商標調查科於10月16日至11月3日，一連19日展開反冒牌物品「追跡者」行動。行動中檢獲7.7萬件冒牌貨品，及13升未完稅烈酒，約值6,700萬元，應課稅9萬元，打破歷來單一最大宗侵權物品。行動中拘捕1男2女，年齡介乎32至35歲。

海關版權及商標跨境調查組指揮官鄧偉恒指，海關經過深入調查及分析走私最新趨勢，發現由海路入境轉運侵權物品到海外有上升趨勢。走私集團並會利用物流公司拆貨場，及空運暫存及轉口飛機倉處理侵權物品，海關新一輪追跡者反侵權物品行動，共偵破28宗案件，檢獲7.7萬件侵權貨品，約席6,700萬元，應課稅9萬元，為有紀錄以來單一破獲最大宗侵權物品案件。

海關貨物資料研究組高級督察倪百禧指，今次聯合行動，海關港口及海域科，透過風險評估搗破7宗案件，檢獲大批冒牌物品，包括智能手機、平板電腦、電器、手錶及手袋等。市值約2,300萬元。海關鎖定3隻貨船運載7個由廣東到港報稱生活用品40呎貨櫃查驗，海關於屯門內河船碼頭驗貨場進行查驗，每個貨櫃內藏400至5,000件不等貨物，最終關員發現內藏只有1至15%共1.5萬件冒牌貨品，包括手機、鞋履及手袋等，涉及40多個知名品牌。貨品並非內銷，大部分會轉往外國，包括馬來西亞、印尼、阿聯酋、伊拉克及台灣，剩下2,600件於香港拆貨再運往海外。案件稍後交版權及商標調查組跟進。

海關版權及商標跨境調查組調查主任黃子健指，版權及商標調查組接手跟進，發現該批冒牌物品將以香港為中轉站，再轉到外地，暫時未有人涉及該批冒牌貨品被捕。行動中海關特擊搜查多個拆貨場及飛機倉，偵破21宗案件，其中19宗案件貨物將轉往外地，包括歐美、西非、中東及東南亞。其餘2宗涉及本地派遞。

點擊圖片放大
+3
+2

第一宗案件，關員於青衣一物流公司撿獲3個再有37件冒牌衣物包裹，關員隨即展開監控派遞行動，聯絡收貨人後將包裹送到位於黃竹坑一工廈內，在該處破獲一個售賣冒牌貨品包裝中心，再撿獲400多件冒牌貨品，包括衣服、手袋及生活用品。並即場拘捕33歲女收貨人，同日再拘捕一名32歲涉案女子。被捕人涉嫌於社交平台開設網店，以通訊，軟件與顧客聯絡，並以直播帶貨方式售賣冒牌物品。網店會接到訂單再採購，後經物流公司派遞到上址，包裝後再經快遞公司送給顧客。

第二宗案件，關員於青衣物流公司檢獲5箱約共200多件冒牌手提袋包裹，隨即展開監控派遞，於觀塘關員破獲一個樓上零售店舖，並於單位內再檢獲300多件冒牌物品，包括手提袋、化妝品及護膚品。並即場拘捕一名35歲店舖經理，店舖主要售賣化妝品及護膚品，亦會為顧客訂購手袋，當貨品送到上址後，店員會將貨品暫存，等待顧客上門提取。檢獲無牌貨品質素較差劣，售價約正價貨品一成。整個行動海關共拘捕1男2女年齡介乎32至35歲，被捕人涉嫌違反商品說明條例及版權條例被捕。案件仍在調查中，3名被捕人獲准保釋侯查。

海關呼籲，物流業界要對運送貨物提高警覺如對處理貨物有懷疑，應向海關舉報，以免承擔不必要法律風險。根據商品說明條例，任何人進出口、銷售或為售賣用途而管有無牌物品即屬違法，一經定罪可被判罰款50萬元及監禁5年。根據應課稅品條例，任何人士非法入口、管有、售賣及購買應課稅品貨品即屬違法，一經定罪可被罰款100萬元及監禁兩年。而根據進出口條例，輸入或輸出未列入倉單貨物，即屬違法，一經定罪可被罰款200萬元及監禁7年。市民可致電海關熱線2545 6182舉報懷疑冒牌侵權活動。

最新影片推介：

TOPick診症室
【TOPick診症室】常捱夜可致不育？穿緊身褲恐殺精？　泌尿科醫生拆解3大迷思

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：黃傑偉

罪案 家電 商舖 美容 版權條例 手袋 鞋履 東南亞 南亞 工廈

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

眼睛受損︱啟德NFT派對多名觀眾疑遭強光灼傷眼　疑舞台紫外線燈出事恐患「雪盲症」
眼睛受損︱啟德NFT派對多名觀眾疑遭強光灼傷眼　疑舞台紫外線燈出事恐患「雪盲症」