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【鼓勵生育】議員倡基層市民生育津貼提高至4萬　卓永興：會造成龐大財政負擔

政治 12:09 2023/11/08

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政務司副司長卓永興。（梁偉榮攝）

立法會大會上，批發及零售界議員邵家輝提議，向基層市民的每名新生嬰兒每年發放4萬元現金獎勵，直至其年滿5歲至6歲，並以累進方式增加子女免稅額。政務司副司長卓永興回應指，有關做法涉及的開支將高達數百億元，會造成龐大財政負擔，故不會採納相關建議。

卓永興指，難以定義何爲「基層」，若分不同階層發放生育津貼，會增加龐大的行政費用，因此現時政府的做法並未分任何階級。他強調，當局必須小心審視政策對公共財政的影響，並在納稅人稅務負擔及維持公共財政穩健之間取得平衡。

他又指，目前無計劃設立外傭開支扣稅，相信目前的稅務措施，已經有助減輕納稅人供養子女的負擔。

飲食界議員張宇人則認為，政府不能只關注財政支出，而忽略因新生嬰兒帶動的經濟效益。

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記者：趙居逸

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