育兒之道︳中三起半工讀從不靠屋企　區瑞強拒當虎爸以成長經歷教仔

資深歌手區瑞強出道以來，都被冠上「民歌王子」稱號，這個名稱用了多久呢？他也不介意公開年紀了。「我1973年起便開始當職業歌手，今年剛好50年。」

音樂令人不老，兩個兒子早已出身的Albert Au，外表當年出道改變也不大，也跟他持之以恆，打了20多年打高爾夫養生有關，亦由此運動，體會不少做人道理。

▲ 外表今昔改變不大，凍齡有道。

說起半世紀的音樂事業，區瑞強頗有自豪的地方，首先是他出道至當紅時期，都沒有用過經理人，靠自己一手一腳經營事業。

他憶述人生：「我中學畢業起便在民歌餐廳唱歌，又會兼職教結他，之後便做電台節目、出碟，1977年我入了浸會學院讀傳理系，主修公關廣告，讀書那4年，我走均五台山，由港台、TVB、麗的參予表演，最高峰時同期有4、5個工作，後來還去拍戲、拍電視劇，也沒有用過經理人，所有工作都是自己接洽。」

長期運動保魄力

他是斜槓族的始祖，多年來，區瑞強沒有停下演藝工作，直至今日還是每星期主持電台節目，從不間斷。「我可能是Uncle Ray後在電台做英文歌節目最長壽的DJ了。」

唱足50年，這份魄力從何而來？區瑞強說或者跟自己成長經歷有關。「我有八兄弟姊妹，父母都是普通家庭，任由子女自由發揮，我中三起便出去打工，自己去搵學校，所有生活費、學費都是靠自己，沒有用過家人的錢，讀完中學，我便和朋友夾份租屋，隔了幾年再去報讀大專，這些事情都有告訴家人，但全由自己決定，所以已習慣要在生活上過得十分充實。」

另一個可以保持幹勁的原因，則是來自運動。他笑言：「雖然我以以前看來很文靜、瘦弱，其實我積極做各類型運動，由游水、潛水、踢波、划艇，曾經是籃球校長成員，整個少年時代都是四圍玩，到近年打高爾夫球，可說了幾十年運動，身體狀態十分好。」

以打波回饋社會

說到打高爾夫球，區瑞強指源於當年踢明星足球隊時，尹志強介紹他去玩，自始便愛上，更漸漸放棄了以前的球類運動。

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他把高爾夫球視為終身運動，亦因為從中可以體會到人生哲理。「高爾夫是一種極孤獨的運動，當然你都可以約朋友一邊傾生意一邊打球，但在過程中，要面對和負責的只有自己，球袋中每一枝球桿都有不同的用途，揮出的每一棒都要考慮清楚，當犯了錯誤，把球打了入樹林或水池，也不能怪責別人，因為所有決定都是自己下的，就好像人生，面對高高低低、順境逆境，都是靠自己去面對和克服。」

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此外，他覺得高爾夫有別其他運動，就算已學有所成，但每次落場都是由零開始。「你今場打得叻，可能下場卻是一塌胡塗，因為過程中不可預計的變數太多，就算是比賽冠軍，都依然經常要有教練陪同訓練，要不斷地學習和練習，才可以保持成績，這種態度放在人生也是相當合用。」

他也把運動作為回饋社會方法，例如有份創立的明星足球隊，亦時常舉行慈善賽，為有需要的大眾出一份力。

▲ 細仔昕進常會跟爸爸一同製作演唱會，還會上台做嘉賓。

育兒重自由發展

區瑞強的太太同樣是高爾夫球好手，以前也曾安排兒子去學習，可是他們對此興趣不大。「小朋友當然鍾意群體運動，可以一大班人玩，所以學學下便放棄了。」

作為父母，區瑞強自言從來不會當虎爸，明白小孩不能強迫去學習， 一切都要由心出發。「可能因為自己的成長經歷，覺得人生可以有很多條踏可以行，故我會任由小孩去發揮，但會為他們提供選擇，可以去彈琴、彈結他，打機都可以，他們喜歡的事情，自然有心機去學，最重要是他們可以去選擇。」

區瑞強的兩個兒子昕望和昕進，均畢業於美國名牌大學，兩子並已出身，大仔在美國唱片公司任數據分析，細仔昕進則有自己的製作公司，也常跟爸爸組成父子檔搞音樂會。「跟細仔在工作上常有合作，大家各自發揮專長，如他比較擅長社交平台的策略，便交由他去負責，但關於音樂內容，自然是我去決定。」

▲ 為紀念入行50周年，將於11月中舉行音樂會，並會唱出50首經典廣東歌。

兩子學有所成，兼也是任職音樂相關工作，區瑞強可說甚感安慰，但他未覺已達退休階段，因仍有一團火。「我每年都會搞一至兩次音樂會，因有個心願，是可以繼續活化廣東歌，讓更多人認識這些香港流行文化的寶瑰寶。」

記者:陳家昌