【求職招聘】筍工招聘周四開鑼　月薪達$3.1萬兼職時薪$94

▲ 招聘會在青年廣場舉行。（資料圖片）

循道衛理中心表示，11月9日於柴灣青年廣場舉辦求職招聘會，共有30間機構參與，合共提供約3,800個職位空缺，會場設攤位並進行即場招聘，現場亦有不同行業範疇的培訓課程介紹。

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博覽會中，參與的招聘機構主要來自物業管理、零售、飲食、美容、地產及醫護及酒店等，職位類別包括會計主任、會計文員、復康產品推廣大使、病人服務助理、咖啡調配師、多媒體及圖像設計師、酒店活動策劃、旅客服務主任、美容/化妝顧問、顧客服務員、各類中西廚及甜品製作員、店務員、接待員、店鋪/收銀文員、地產營業員、各類客戶服務大使、禮品換領員、包裝員、健康大使、餐具清潔等，當中部份兼職工時彈性，每周工作2至6天不等。全職月薪由$1.15萬$3.15萬元，兼職時薪$46至$94不等。

活動特設多場行業講座，包括航空服務、地產行業透視、咖啡店務運作及醫護類工作解構等，讓參加者深入了解及認識新興行業資訊。同時，會場更增設多場糖霜曲奇製作體驗及咖啡彩繪及立體拉花體驗工作坊，讓參加者透過即場互動製作，掌握職場新動態及了解事業發展的新機遇。

各場工作坊名額有限，報名按此。

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責任編輯：吳卓峰