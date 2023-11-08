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【香港體育】香港體育學院宣布蔡玉坤為新任院長　明年1月履新

社會 15:49 2023/11/08

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香港體育學院宣布委任副院長蔡玉坤為新任體院院長，明年1月1日履新。

體院主席鄧竟成今日（8日）宣布，經過競爭激烈的全球招聘程序，以及由專責招聘小組審視及提交建議後，體院董事局正式委任蔡玉坤為體院院長，並將於2024年1月1日履新。是次全球招聘程序由一間管理人員獵頭公司協助。

體院表示，蔡玉坤在精英體育界廣為人所熟悉及稱頌，他由運動員、教練以至晉身為壁球總教練，服務體院近25年。蔡玉坤任職總教練期間制定非常成功的壁球訓練計劃，帶領港隊在2009年東亞運動會壁球比賽中取得7金5銀佳績，並於2010年獲香港特區政府頒授榮譽勳章。蔡玉坤於2016年加入體院管理層出任副院長，憑藉出色的精英體育培訓經驗、領導和管理才能，為體院整體的發展貢獻良多。

鄧竟成稱揚蔡玉坤對精英體育發展充滿熱誠、全情投入、經驗豐富，是擔任體院院長及帶領體院面對未來挑戰的最佳人選，深信蔡玉坤與體院各持份者，包括香港特區政府、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、中國香港殘疾人奧委會、各體育總會、內地和海外同業所建立的緊密合作關係，定能推動體院及所有在精英培訓系統下成長的精英運動員，繼續在國際體壇大放異彩。

蔡玉坤表示：「我對於獲委任為體院院長深感榮幸。2024年舉行的巴黎奧運會和殘奧運，以及2025年由廣東省、香港特區及澳門特區三地聯合舉辦的第十五屆全國運動會，對香港精英體育界來說是令人期待的盛事。在政府、體院上下仝人、各持份者及社會各界人士的支持下，我相信精英運動發展必定能夠精益求精，運動員在國際大型賽事繼續取得佳績、為港爭光。

現任體院院長李翠莎來自愛爾蘭，由2009年起一直擔任院長，在升任院長前，曾在體院多個部門工作，包括運動心理組、技術發展科和運動員及科研事務科。

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