  • 25°C
香港時間 : 20231108日 (週三) 17:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Midnight Serenade丨Kayan9896新歌MV耗資20萬元製作　化身仙子玩「迷幻魔法」

娛樂 16:36 2023/11/08

分享：

分享：

熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

Kayan9896推出新歌《Midnight Serenade》。

從Fashion界走到音樂界，Kayan9896（吳家忻）越戰越強！在《Last Letter》中扮演過「墜落天使」後，Kayan撥開愁雲慘霧，化身sweet & spicy的仙子為我們帶來新歌《Midnight Serenade》。

顧名思義，這首浪漫又夢幻的歌曲絕對是Kayan的自肥企劃——為了自己在家chill的時候有R&B和Soul曲風的歌陪伴，建議大家在深夜Chill時「服用」。

【試當真】吳家忻化身迪士尼實習生　kayan9896圓夢聖誕樹點燈

最新影片推介：陳茵媺專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳茵媺演打女不錫身只求有突破　恨演反派拒與老公再合作

親自編曲+填詞

「Be Spontaneous」是Kayan的人生格言，即興來臨的靈感向來都是創新作品的最佳養分。

自成為歌手起，Kayan不斷挑戰自己，除了為歌曲親自填詞記錄自己的心路歷程外，亦兼任跳唱部分，在音樂上帶來不同的嘗試。迎來新生活新姿態後，近來鍾情於dreamy的bedroom pop的Kayan，親自操刀地與Shimica編曲填詞，絕對是誠意之作。

點擊圖片放大
+10
+9

「Artist是需要有自己想法的人」，從前期構思至後期製作，Kayan都為自己想結的果實而不斷灌溉，投放了不少專屬她的小心思。今次與全新的製作團隊和導演合作，就着歌曲主題，以超自然的迷幻魔法景象作設計美學，如像鑽進了《愛麗絲夢遊仙境》的異度空間，一嘗仙子精靈的一日寫照。

【帝舵表】TUDOR北格陵蘭考察隊展覽　吳家忻林家熙踏雪尋錶【內附連結】

斥資20萬元製作

Kayan透露是次MV耗資了20萬，如此龐大的製作成本，其MV設定絕不馬虎，她在MV中先以型格的「眼鏡娘」look登場，在木屋中燃點魔法粉末的捲煙後，便進入了迷幻仙景；其後更化身成白衣仙子，手執蝴蝶結牛角包與小精靈們一起high tea；更有sweet & spicy的balletcore造型，大跳性感舞蹈，施展「魔法」迷倒眾生！

《Midnight Serenade》

更值一提的是，在MV中Kayan訓身吊威也於水池上的一幕，看起來唯美動人，背後卻是一大番折騰而成，她說：「雖然之前拍電影已經吊過威也，拍攝後頸部亦十分酸痛，但能夠在自己的作品中加插這項拍攝特技，這份小小的辛酸讓我更有滿足感。」

要創造讓人一看再看、一聽再聽的MV和歌曲，需要不止一人的不遺餘力，Kayan非常感激各界為此作品投放了120%的努力，才能成就這3分32秒。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【#她和她的戀愛小動作】ANSONBEAN演求婚戲碼如「打大佬」　吳家忻大爆理想求婚畫面
12:42 2022/10/31
【#她和她的戀愛小動作】ANSONBEAN演求婚戲碼如「打大佬」　吳家忻大爆理想求婚畫面
【#她和她的戀愛小動作】凌文龍自認芫荽控　陳湛文非控制狂
15:41 2022/10/24
【#她和她的戀愛小動作】凌文龍自認芫荽控　陳湛文非控制狂
【#她和她的戀愛小動作】幸卓輝騷肌與吳家忻演床戲　遭Kayan9896不小心害死
13:21 2022/11/04
【#她和她的戀愛小動作】幸卓輝騷肌與吳家忻演床戲　遭Kayan9896不小心害死
【試當真】吳家忻化身迪士尼實習生　kayan9896圓夢聖誕樹點燈
15:54 2022/11/18
【試當真】吳家忻化身迪士尼實習生　kayan9896圓夢聖誕樹點燈
張蔓莎首次個人音樂會以睡房派對為主題　張蔓姿Kayan9896現身撐場支持
18:33 2022/11/30
張蔓莎首次個人音樂會以睡房派對為主題　張蔓姿Kayan9896現身撐場支持
【帝舵表】TUDOR北格陵蘭考察隊展覽　吳家忻林家熙踏雪尋錶【內附連結】
09:38 2022/12/01
【帝舵表】TUDOR北格陵蘭考察隊展覽　吳家忻林家熙踏雪尋錶【內附連結】

你可能感興趣

【#她和她的戀愛小動作】ANSONBEAN演求婚戲碼如「打大佬」　吳家忻大爆理想求婚畫面
12:42 2022/10/31
【#她和她的戀愛小動作】ANSONBEAN演求婚戲碼如「打大佬」　吳家忻大爆理想求婚畫面
【#她和她的戀愛小動作】凌文龍自認芫荽控　陳湛文非控制狂
15:41 2022/10/24
【#她和她的戀愛小動作】凌文龍自認芫荽控　陳湛文非控制狂
【#她和她的戀愛小動作】幸卓輝騷肌與吳家忻演床戲　遭Kayan9896不小心害死
13:21 2022/11/04
【#她和她的戀愛小動作】幸卓輝騷肌與吳家忻演床戲　遭Kayan9896不小心害死
吳家忻 MV 歌手 娛樂行業 歌曲 音樂

最高瀏覽

眼睛受損︱啟德NFT派對多名觀眾疑遭強光灼傷眼　疑舞台紫外線燈出事恐患「雪盲症」
眼睛受損︱啟德NFT派對多名觀眾疑遭強光灼傷眼　疑舞台紫外線燈出事恐患「雪盲症」