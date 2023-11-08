Midnight Serenade丨Kayan9896新歌MV耗資20萬元製作　化身仙子玩「迷幻魔法」

▲ Kayan9896推出新歌《Midnight Serenade》。

從Fashion界走到音樂界，Kayan9896（吳家忻）越戰越強！在《Last Letter》中扮演過「墜落天使」後，Kayan撥開愁雲慘霧，化身sweet & spicy的仙子為我們帶來新歌《Midnight Serenade》。

顧名思義，這首浪漫又夢幻的歌曲絕對是Kayan的自肥企劃——為了自己在家chill的時候有R&B和Soul曲風的歌陪伴，建議大家在深夜Chill時「服用」。

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親自編曲+填詞

「Be Spontaneous」是Kayan的人生格言，即興來臨的靈感向來都是創新作品的最佳養分。

自成為歌手起，Kayan不斷挑戰自己，除了為歌曲親自填詞記錄自己的心路歷程外，亦兼任跳唱部分，在音樂上帶來不同的嘗試。迎來新生活新姿態後，近來鍾情於dreamy的bedroom pop的Kayan，親自操刀地與Shimica編曲填詞，絕對是誠意之作。

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「Artist是需要有自己想法的人」，從前期構思至後期製作，Kayan都為自己想結的果實而不斷灌溉，投放了不少專屬她的小心思。今次與全新的製作團隊和導演合作，就着歌曲主題，以超自然的迷幻魔法景象作設計美學，如像鑽進了《愛麗絲夢遊仙境》的異度空間，一嘗仙子精靈的一日寫照。

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斥資20萬元製作

Kayan透露是次MV耗資了20萬，如此龐大的製作成本，其MV設定絕不馬虎，她在MV中先以型格的「眼鏡娘」look登場，在木屋中燃點魔法粉末的捲煙後，便進入了迷幻仙景；其後更化身成白衣仙子，手執蝴蝶結牛角包與小精靈們一起high tea；更有sweet & spicy的balletcore造型，大跳性感舞蹈，施展「魔法」迷倒眾生！

▲ 《Midnight Serenade》

更值一提的是，在MV中Kayan訓身吊威也於水池上的一幕，看起來唯美動人，背後卻是一大番折騰而成，她說：「雖然之前拍電影已經吊過威也，拍攝後頸部亦十分酸痛，但能夠在自己的作品中加插這項拍攝特技，這份小小的辛酸讓我更有滿足感。」

要創造讓人一看再看、一聽再聽的MV和歌曲，需要不止一人的不遺餘力，Kayan非常感激各界為此作品投放了120%的努力，才能成就這3分32秒。

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