【天降橫禍】六旬婦遭天降鐵枝插斃　控方或考慮加控裝修工誤殺罪

▲ 六旬婦遭天降鐵枝插斃。（資料圖片）

六旬婦途經旺角街頭時遭高處墮下的鐵枝插斃，涉案六旬裝修工人被控1項容許物體自建築物掉下罪，今（8日）於西九龍裁判法院再訊。被告暫毋須答辯，控方表示考慮會否改控誤殺罪，以及控告其他相關團體，申請將案件押後再訊，被告不反對押後，裁判官將案押後至2024年2月8日再訊，被告續准以1萬元等條件保釋。

被告莊則煌（61歲，裝修工人）被控於2023年2月22日，在旺角長旺道19號長發大廈一單位容許1條鐵枝，自上述建築物掉下，而導致陳妙玲死亡。

被告今未有律師代表，控方於庭上提及案情指，涉案鐵枝掉落時，擊斃1名女士，故將考慮會否改控被告誤殺罪及其他罪行，以及控告其他相關團體。控方續指需檢視屋宇署相關報告，以了解涉案建築物有否違規，故申請將案件押後再訊。

被告沒有反對押後，裁判官將案件押後至2024年2月8日再訊，被告准以1萬元保釋，其間不得離港及需交出旅遊證件，居住在報稱地址，更改住址須於24小時內通知警方。

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記者：梁錦麟