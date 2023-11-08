【遺愛人間】最年輕多器官捐贈者　1歲半男嬰溺斃捐贈器官救6人

▲ 1歲半男嬰安浩東日前溺斃，父母把他的器官無私捐贈，成功救6人。

捐贈器官遺愛人間，嬰幼兒都可以！內地寧波一名1歲7個月大男嬰，日前不幸在意外中溺斃，男嬰的父母決定把他多個器官捐出，拯救了4名器官衰竭者及兩名失明人士。男孩父親表示，希望透過這樣的方式把兒子留下來，感受人間冷暖。

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據內地《潮新聞》報道，居於寧波的1歲7個月大男嬰安浩東，於11月1日中午與鄰居小朋友到院子門口河邊的小路上玩耍時，不小心跌落水。直到有大人趕到把他救起時，東東已沒了呼吸和心跳，需緊急送院院搶救。約40分鐘的救援期間，東東一度恢復心跳，但依然命危。

其後他被轉到寧波市婦兒醫院接受救治，無奈安浩東腦缺血缺氧時間太久，最終返魂乏術，11月5日晚上被宣告腦死。

父母：以另一方式感受人間冷暖

安浩東父母相當心痛，他們此時了解到「捐贈器官」是另一個可讓兒子生命得以延續的方法，於是在6日上午簽紙同意捐出兒子多個器官。父母感慨道：

孩子住院治療期間，我們也得到了一些熱心人士的幫助，我們心裡很感謝，也希望東東透過這樣的方式留下來，感受人間冷暖。孩子已化成了天使，他會永遠活在我們的心裡。

安浩東共捐出心臟、雙腎、肝臟、雙眼角膜，最少拯救了4名器官衰竭患者，以及兩名失明人士得以重見光明，讓他成了至今寧波市年紀最小的多器官捐贈者。

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責任編輯：王明芳