全新女團Me&登場　黃淑蔓Vian譚旻萱以愛挑戰不可能任務

▲ 黃淑蔓、譚旻萱和連家穎組成新女團Me&。

寰亞音樂（MediaAsiaMusic）組女團！由出名唱得「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）、擁有一雙迷人迷人電眼的「籃球女神」譚旻萱（Mandy）和學界舞林高手「長腿師妹」連家穎（Vian）組成全新女團Me&。

3位Y2K世代出生靚女，活潑開朗，勇於挑戰，充滿冒險精神。她們的靚相在官網曝光，旋即掀起全城熱話。尤其是素人Vian即被人肉搜尋，來自拔萃女書院的她，在學界參加過跳舞和運動比賽得過獎項統統被起底，認真誇張。

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周五推出團歌

據悉，新歌將於周五曝光後，她們隨即展開一浪接一浪宣傳攻勢，除了在舖天蓋地網絡媒體上會見到她們又唱又跳，發動全球Dance Challenge挑戰舞技，Me& 更會真人跳唱到人群玩快閃，並登上各音樂活動舞台表演。

Me& 化身愛的特工，以獨有氣質和專長攻陷每個人的內心。Feanna的特工代號是「Sugar Spice」，顧名思義，她的超能力是無與倫此的歌唱才華和甜美氣質，準備好主宰愛的戰場。

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而Vian是「Sweet Groove」，她的超凡能力在於無懈可擊的舞蹈，憑藉她充滿活力的年輕舞步，準備好跳進每個人的心靈，傳遞愛的能量到世界盡頭。

被喻為Me&王牌的Mandy代號是「Velvet Charm」，她擁有超凡的獨特魅力，任何人與她的眼睛對視，冷酷的心就會瞬間融化，全世界被她的愛洗禮。