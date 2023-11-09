兒童健康丨不規律就寢時間影響大腦發育　學習能力情緒健康均影響

▲ 根據美國疾管署CDC所建議的睡眠時間，學齡前兒童（3至5歲）：10至13小時；學童（6至12歲）：9至12小時。(iStock圖片)

在發育時期，孩子每天應花多少時間在睡眠？父母應重視小朋友睡眠時間和睡眠質素之外，睡眠規律亦不容忽視。研究指出不規律的睡眠時間會影響生理時鐘，更有機會令到小朋友的健康、學習能力和情緒健康的問題。睡眠規律對整體健康、心臟以及循環系統健康都非常重要。

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成長健康方面，根據Diabetes Care的研究指出，不定時睡眠會增加引發代謝綜合症，表示病人同時積累了多個高危致病因素，包括：中央肥胖、高血壓及高血糖等，增加了患上心臟病、腎衰竭、中風等多種併發症的機會。保持規律的就寢和起床時間，以免影響生理時鐘。更能幫助大腦處理並儲存新訊息，從而增加成績進步的可能性。研究人員指如果每晚就寢時間相差一小時，即前晚8時就寢，翌晚9就寢，會增加患上代謝綜合症的機會達27％，差異每增加一小時，便會再增加23％的患病機會。不規律的睡眠時間會影響生理時鐘，影響大腦發育。專家指不規律的睡眠時間就如成人搭飛機出現的「時差」，但是成人的大腦已經發育完成，而小朋友則處於發育時期。

學習能力方面，每日電訊報 (The Daily Telegraph)報導了一項英國研究成果，專家以11,000名兒童作為對象，分別調查了他們在3歲、5歲和7歲時的作息時間，並在每個階段分別接受閱讀、數學、距離觸覺三種評估。結果顯示，3歲前睡眠不規律的小朋友的3項測試得分明顯較低。

關於情緒健康的問題，不規律的睡眠時間也會導致小朋友容易產生行為問題。英國媒體 Medical News Today有研究指出，無就寢規律小朋友的母親、老師、醫生均發現他們有行為問題，例如過度活躍、脾氣暴躁、易喊易怒，還有社交和情緒問題，而且學習成效也會越來越差，就算學生有足夠睡眠時數，課業表現還是較差。



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責任編輯：王明芳



