尿道炎｜台啦啦隊成員常忍尿致「工傷」　去廁所驚見血尿揭患尿道炎

▲ 台灣有啦啦隊成員因工作關係經常忍尿，結果造成「工傷」尿道反覆感染。

長期忍尿容易造成尿道感染，十分難「斷尾」。台灣就有啦啦隊成員在節目上盤點職業造成的「工傷」，不約而同指出因為職業緣故經常長時間忍尿，結果導致尿道發炎，分別出現血尿、細菌感染量高達95％等問題。

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台灣富邦啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹近日在節目《11點熱吵店》分享經歷，表示她某次上完廁所之後，赫然發現馬桶「怎麼都是紅的」，因為經期剛結束，所以非常確定不是月經造成的血尿。她指自己之前沒有患過尿道炎，本身又較能忍痛，所以最初並未十分重視病情。

她其後前往就醫，醫生直言「再晚來你就要去住院了」，才終於意識到問題的嚴重性。之後她的尿道炎症狀持續1到2年，因為她經常不按時吃抗生素，所以醫生一次只開3天的份量，她亦透露當時「只要一憋尿就會反覆發炎。」

同場的樂天桃猿啦啦隊成員林襄則透露，她因為經常忍尿的緣故，每隔3個月就會尿道感染，再加上工作較難配合醫生看診時間，所以病情一直非常反覆。她指自己某次因為疼痛難忍而求醫，結果驗尿後發現細菌感染量竟高達95％，是普通人的20倍之多。

尿道炎成因

香港港安醫院-司徒拔道泌尿科顧問醫生王明晧曾接受TOPick訪問，表示泌尿道感染泛指泌尿系統發炎，大多由於細菌經尿道進入體內所致，當中最常見為下尿道感染，包括尿道炎和膀胱炎。

他續指，女性較男性容易患上尿道炎，因男性的尿道長約10至15厘米，而女性的尿道較短，只有約4厘米，細菌容易進入尿道及膀胱。

他表示，任何年紀的女性都有機會患上尿道炎，當中更年期婦女由於女性荷爾蒙減少，令下身的天然屏障減弱，細菌更易走進尿道，增加感染風險。

尿道炎症狀

王醫生指出，患者如感染尿道炎，有機會出現小便疼痛、尿頻、尿急的病徵，嚴重可引致血尿。若細菌沿著輸尿管進入腎臟，更可導致腎炎，病人會出現高燒、腰部疼痛、食慾不振等症狀。他續指，尿道炎可反覆發作，如1年內病發多於3次或以上，便應盡快求醫接受檢查。

感染尿道炎高危因素

王醫生指，要預防尿道炎，可從生活習慣上入手，而以下5大陷阱均會增加感染風險，他提醒女性們多加留意，並作出改善。

經常忍尿

飲水少，建議1日喝8杯水，合共約2公升左右

如廁後從後往前抹，容易令肛門的細菌進入尿道；正確做法是由前往後抹

性行為後沒有排清小便

進食不潔的食物，如處理不當的魚生、沙律、未煮熟的豬肉，大腸桿菌或會經血液進入泌尿系統，導致感染的情況

至於坊間常說「飲用紅莓汁可有效預防尿道炎」，王醫生則表示沒有很強的醫學根據，「但如果做足所有預防方法都無效，我不反對嘗試，但要注意部分紅莓汁糖分較高，糖尿病患者未必適合服用」。

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責任編輯：羅嘉欣