許廷鏗演唱會與樂迷歡度聖誕節　Alfred邀欣宜做嘉賓：大家都掛住舞台上嘅Joyce

▲ 許廷鏗新歌《一場同學》MV邀請好友鄭欣宜任女主角。

許廷鏗（Alfred）早前宣佈聖誕節期間將於假西九安盛x竹翠公園舉行演唱會，在日前推出新歌《一場同學》MV，並邀請好友鄭欣宜（Joyce）任女主角，引起歌迷熱議紛紛表示被二人深厚感情感動。

Alfred透露好友狀況：「大家睇到佢演出都應該知道佢狀態真係好好，我地當日前拍足20個鐘，佢由朝到晚都一如以往咁專業同充滿正能量，令整個拍攝團隊都好歡樂！以我所知佢已經非常ready投入工作，好快大家會見到佢。作為朋友替佢開心，希望大家熱烈歡迎佢回歸！」

欣宜復出丨神隱半年為許廷鏗《一場同學》MV任女主角 欣宜狀態超好網民大呼感動

▲ 許廷鏗新歌《一場同學》MV邀請好友鄭欣宜任女主角。

邀欣宜上台演唱

至於有否邀請好友睇騷，Alfred直言：「我何止約佢睇，我直頭邀請佢做嘉賓啦，大家都掛住舞台上嘅Joyce啊！不過佢仲未應承我，你哋見到佢都幫我追追佢！」

近日Alfred除宣傳新歌外，還為 「自導、自演」的演唱會及聖誕市集忙過不停：「呢排不停開會同籌備都真係好忙，因為成個演唱會同市集咩都關我事，甚至聖誕市集內啲檔攤，全部都係我自己親自挑選，所有都係我鍾意嘅衣食住行小店。市集每日show前都會開放，公眾免費入場，希望大家有個開心熱鬧嘅聖誕節！

至於買飛入場嘅歌迷，建議早啲到，食買玩完就入場睇show，由入場到離開都充滿節日氣氛，當去旅行，唔好浪費咗個聖誕節。」

每場歌單不同

除策劃外，Alfred都忙於為演唱會健身、排舞及綵排，清減不少的他透露已經減去十多磅：「outdoor show係自己一直好想挑戰嘅，需要嘅體力真係比室內場大好多，加上今次繼續有WinWin同KC幫我排舞，佢地好有energy，所以我都要嚴陣以待。」

體能準備外，聲音都要開始進入狀態，所以Alfred每星期都會上唱歌堂，對於演唱會內容。

他難掩興奮：「你地都知我係鍾意每場都有唔同歌單，所以要練好多歌啊，不過今次準備好多大家耳熟能詳嘅歌，到時一齊大合唱等我偷啲時間飲啖水！（仲有冇秘密武器可以透露？）大家係要親身入嚟睇，因為淨係個台都已經超乎你所想，歌迷係好容易見到我嘅，落足本啊！自己做老闆係可以任性少少，完全無錫住自己個荷包，所以大家幫手買晒啲飛佢啦，哈哈！」

info

日期：12月24-26日（星期日－星期二）

地點：安盛x竹翠公園 時間：8:30PM (12月24日場次時間為晚上9:30PM)

票價：$980/$780/$580