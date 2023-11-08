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【海洋公園】園內擬建中藥園介紹嶺南藥材　料明年10月開放參觀

社會 16:59 2023/11/08

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（資料圖片）

THEi今日（8日）宣布將推出「海洋公園藥園」項目。

校方表示，在香港中醫藥發展基金贊助下，將在2023年12月與海洋公園合作，建設總面積達186.3平方米的可持續中藥園項目。 此項目將分成兩個階段進行，第一階段為率先開放的趣味中草藥園，位於海洋公園威威天地附近，向家長及兒童以生動活潑的形式講解香港涼茶中常見的中藥和香草，同時進行第二階段中草藥生態徑的修輯與建設。

發言人補充，第二階段的中草藥生態徑，預計於2024年10月開放予遊客參觀，展示並介紹嶺南地道藥材、涼茶用藥、湯水用藥、鮮草藥、民間用藥、以及香港的珍稀中藥，讓訪客對香港的中草藥有更深入的了解。

而中草藥園開放後亦會設有導賞團，講解園內中草藥背後的文化故事，還會設有中醫藥講座及工作坊，讓本地及海外旅客親身感受中草藥的應用，弘揚中草藥及中醫藥文化。

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責任編輯：陳麗娜

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