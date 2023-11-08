山系界LV｜Snow Peak錦田辦雪峰祭露營　日本露營達人分享野遊體驗【內附連結】

▲ 「雪峰祭露營」（品牌提供圖片）

秋風起，又到遠足和露營的季節了，說到露營用品，筆者認識不少「露營友」就最捨得在這方面大破慳囊，豪擲萬元購買山系用品視作等閒，其中來自日本、有著「山系界LV」之稱的Glamping品牌Snow Peak就最得露營人士歡心。今年品牌更在本港首次舉行「雪峰祭露營」，粉絲們哪有不參加的理由？

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以前一提起露營，簡簡單單帶個帳幕、睡袋和幾個罐頭就和朋友翻山過嶺，來到今天，露營都可以是一種奢華的玩意。近年「Glamping」一詞的興起，意謂不用攜帶笨重的露營工具，到達露營地點已經有人為你打點一切，所用到的工具和「砂煲罌罉」既專業而又富設計味。在這方面，Snow Peak肯定是這當中的表表者，兩個月前品牌位於韓國的分部，更重金禮聘男星玄彬當上廣告代言人，可見今天「山系LV」在市場上非常吃香，不過，大家又會否懂得品牌最初原來只是金屬批發商？

▲ 早前玄彬當上Snow Peak韓國的代言人。（品牌提供圖片）

在65年前，Snow Peak由現任社長山井太的父親山井幸雄創立，當時品牌的基地設於近新潟縣中部的三條市，原來自古以來當地是金屬業發達的城鎮，同時亦是擅長金屬加工的地方。山井幸雄熱愛和友人一起登山，發覺當時日本適合攀登山岳的裝備非常缺乏，往往只能夠購自海外，於是索性自己設計岩釘與冰爪，並邀請鐵匠為他製作，結果大受歡迎，從而衍生到今天五花八門的山系產品。

不得不佩服日本人投入做事的方法，品牌為了推廣登山露營樂趣和宣揚其美學，近年更陸續興建了多個大型項目，為大家提供奢華的露營體驗，例如由日本著名建築師隈研吾設計的「Snow Peak FIELD SUITE白馬．北尾根高原」，就是Snow Peak的一個大型綜合娛樂設施。

▲ 甚麼叫Glamping用品？雪峰祭Landlock象牙白色帳幕是最好例子，它適合4人使用，一房一廳設計，如不吊掛內帳，可以當作大型客廳使用。設計上，整體對稱的營柱設計不僅容易搭設，以營繩固定後更可確保帳篷各面都均勻受力，結實穩定的駐紮在營地上。（$15,000 / CARRYin）（品牌提供圖片）

至於香港方面，當然沒有Snow Peak的營地提供，但品牌將於12月初首次舉辦「雪峰祭露營」，參加者除了在營地上體驗Snow Peak的產品外，更有從日本新潟品牌總部遠道而來的達人於營火旁分享野遊經驗、同時來自本地的野活匠人David Lai教授製作Pizza、木工單位Start from Zero木製杯墊工作坊和絲網印刷工作坊等，當然更少不了周日市集，身為Snow Peak粉絲的你絕對不可錯過。

「雪峰祭露營」

日期：12月2 - 3日

地點：錦田摘星山脈

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參加方法：

1.兩日一夜露營體驗（包含4人露營營位一個、不同精采活動體驗及周日市集通行證），由即日起至11月15日，於ITeSHOP、i.t blue block及orange forest：

✽單筆消費Snow Peak商品超過$10,000即可獲得參加資格。

✽單筆消費Snow Peak商品超過$1,500可獲一次抽籤機會，以登記贏取參與兩日一夜露營體驗資格。

2.周日市集通行證

由即日起至11月15日，於ITeSHOP、i.t blue block及orange forest：

✽單筆消費Snow Peak商品超過$1,500即可登記獲得一張周日市集通行證。

按此連結登記

產品查詢：CARRYin（5920 1345）、i.t blue block（2367 2311）



記者：何偉雄