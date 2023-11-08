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貴價海鮮丨筲箕灣食海鮮埋單$7896　食客力數餐廳多宗罪

食用安全 18:03 2023/11/08

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

筲箕灣食海鮮埋單$7896，食客力數餐廳多宗罪。

叫海鮮餐前記得留意價格，以避免爭拗！有食客早前便於網上分享其不快經歷，指自己一行10人於筲箕灣一間餐廳食海鮮，惟其後卻發現收費十分高昂，一份「蘿蔔紫菜魚頭湯」索價1,580元、10條「油𩶘仔」索價1,880元，埋單加一連服務費共計7,896元。由於深感不忿，該食客於是在網上公審餐廳，直斥「當客水魚咁劏！」不過帖文其後不知何故刪除。

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該名食客在Facebook群組「飲食黑店大全」發文，表示當日與10位朋友到筲箕灣一間餐廳用膳，並大數餐廳多宗罪，一開始他先直斥待應自把自為：「落單時已向侍應說不想食斑馬瀨尿蝦，就夾硬逼我咃食」，其次是收費驚人：「10條油𩶘仔收千幾」、「個紫菜魚頭湯係我人生中飲過最貴嘅紫菜湯」。其他罪行還包括「得幾嚿急凍魚塊紫菜又唔夠爽，仲要每人分得細碗仔」」、「個豬潤炒蜆啲豬潤醉（碎）到夾唔到」、「逼人叫兩個吊桶，啲吊桶仲要唔新鮮」、「蝦醬吊桶炒時蔬改豆苗加錢又唔講，出到嚟標晒水鹹到要洗腎」、「切餅費都要收180個，我差啲以為自己去咗酒店食」、「所有海鮮價錢又無講，個侍應完全唔理人感受係咁自SALE係咁自己落單」、「所有餸加大又無講」，不過帖文在短時間內已被刪除。

從食客上載的賬單可見，事主所叫的菜式價錢確是貴得令人咋舌，一份10條「油𩶘仔」索價1,880元、一份「蘿蔔魚頭紫菜湯」索價1,580元、「2隻京蔥豉油皇尿蝦炒腸粉」索價876元、一份「糕蟹蒸肉餅配煲仔飯」索價800元…連每人20元茶水及10%服務費，埋單共計7,896元。

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儘管這篇帖文不久便被刪除，但仍然引來大批網民熱議，不少人認同餐廳索價過高，「水魚湯都唔使咁貴」、「劏得就劏」、「五星酒店都食到啦」；但有些網民則指事主亦有責任，不該讓侍應任意妄為。

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責任編輯：羅嘉欣

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