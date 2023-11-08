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食用安全｜內地大閘蟹產量激增錄3年來產量新高　劈價大平賣￥10一隻【附食用貼士】

食用安全 18:25 2023/11/08

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內地大閘蟹產量激增，錄3年來產量新高，劈價大平賣￥10一隻。

秋天是大閘蟹當造季節，而今年大閘蟹的產量和品質都大大增加。不過，內地蟹價卻大跌，最低10元人民幣（下同）就可以買到一隻，創歷史新低。然而，不少蟹商抱怨，雖然產量增加，但民眾購買意欲低，生意難做。

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據《網易新聞》報道，江蘇南京進香河市場有銷售大閘蟹的攤商表示，「今年是最便宜的一年，今年產量多。我們家最便宜的公蟹大概是3両2，母的大概是2両，10元一隻，最貴的是25元一隻。」

有銷售商介紹，11月以來，大閘蟹的產量大幅增加，價格比國慶中秋時便宜了不少。此外，重慶花春天水產鮮生市場的商戶稱，今年大閘蟹的價格普遍較低，

我們今年的進價是60塊一斤，比去年低了十幾塊。售價也低了一些，今年中秋左右售價最高，一隻2.5両母蟹大概賣30塊。

太湖附近的養殖戶表示，大閘蟹從10月5日開始降價，「主要是大個的螃蟹降價比較多，小個的基本沒變化。」據介紹，之前3両母蟹是每隻40元，3.5両母蟹是每隻60元，現在分別降到了每隻35元及50元；而之前4両公蟹是每隻40元，4.5両公蟹是每隻60元，現在則分別降至每隻36元及45元。

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「豐產」並不意味著「豐收」

上海海洋大學水產養殖系教授成永旭表示，今年各螃蟹養殖地風調雨順、氣候適宜，大閘蟹迎來了近3年產量峰值。

近年來全國大閘蟹的產量穩定在70至80萬噸，而今年的產量應在80萬噸以上。

中國食品產業分析師朱丹蓬表示，前幾年大閘蟹供不應求，蟹農因此擴大生產，而飼養品相較好的大閘蟹則需時超過兩年，於是擴產幾年後，今年便變成供過於求的狀態。

雖然今年大閘蟹產量和質量均有提升，但對於蟹商來説，「豐產」並不意味著「豐收」，在武漢、廣州、鄭州、杭州等地，均出現大閘蟹「價格觸及歷史低點」的現象。重慶三亞灣水產綜合交易市場經營「太陽島」海鮮店的游女士表示，

今年生意不好做，買螃蟹的人普遍比去年少，感覺很多人買大閘蟹的慾望都不是很高了。

有「陽澄湖養蟹第一人」之稱的養殖專家周雪龍表示，經濟仍在恢復，消費者購買能力和購買意願下降，而且今年用大閘蟹來做中秋禮物的情況亦相對減少。此外，朱丹蓬也指，網商虛假宣傳，售賣劣質、缺斤短両大閘蟹的情況，也影響了部分消費意欲和消費信心。

大閘蟹4個部位不宜食用

老三陽大閘蟹專門店專家曾接受TOPick訪問時指出，大閘蟹有4個部位不宜食用，包括蟹胃、蟹鰓、蟹心、蟹腸及排泄位置，並建議吃之前要先拆走。點擊圖片看不宜食用的部位及原因：

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而大閘蟹的「三角腹蓋」也不宜食用，原來大閘蟹腹蓋的上下位置，是其大小二便的排泄位置，腹蓋有黑色的蟹腸。若未清洗乾淨，「三角腹蓋」則積存蟹的排泄物，進食「三角腹蓋」亦會引發衛生問題。

大閘蟹烹調方法

至於最能驅寒及保存蟹的鮮味，是以薑片及紫蘇葉的傳統清蒸方法。

步驟如下：

  • 先將一片細薑片插於蟹的肚奄位置
  • 再放一片紫蘇葉於蟹身上
  • 水滾後，將蟹放於蒸架上蒸。細蟹蒸15分鐘，大蟹蒸18分鐘。
  • 註：可連同綑綁蟹的水草一起蒸，待蒸熟後才剪走

吃大閘蟹不宜與甚麼食物同吃？

蟹肉含豐富蛋白質，柿含鞣質，同一餐進食會造成蛋白質凝固，導致腹痛、嘔吐，甚至腸痙攣。香港營養學會會長蕭沛霖早前接受TOPick訪問時指，吃大閘蟹時應配蔬果、燕麥飯等，因有助將血液內的壞膽固醇帶走，並加強飽肚感，有助控制食量。

註冊中醫師宋直昇則指，嗜蟹一族可配紫蘇葉或生薑蟹醋驅寒。若配薑茶飲用，亦有助溫熱驅寒、暖胃，部分人亦可減低因吃寒涼食物而引致嘔吐的機會。

營養師：健康人士每天一隻起兩隻止

根據世衞的建議，成人每天攝取膽固醇的上限為300毫克。香港營養學會會長蕭沛霖表示，健康人士每天只宜「一隻起兩隻止」，有血管疾病的長期病患者更不宜進食蟹膏。

另外，蟹肉含有脂肪﹑礦物質及蛋白質，不要「豪食」。他指出，一隻重約5至6両的大閘蟹，膽固醇含量約達180至260毫克，接近每日可攝取的上限。

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責任編輯：羅嘉欣

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