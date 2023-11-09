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人間有愛｜愛心媽媽準備雙份午餐給兒子帶回校 背後藏兒子11歲同學悲慘遭遇

育兒資訊 18:03 2023/11/09

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熱門 床蝨 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 叠影狙擊 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

暖媽為兒子喪母的同學準備精緻又豐富的便當。(照片來源：事主 Facebook)

施比受更有福! 有愛心媽媽眼見兒子的同學喪母，特別準備多一份便當和零用錢的善舉，其無私的母愛獲得了許多網民讚賞。這位暖媽在其 Facebook 分享，兒子的同學只有11歲，由於母親去世，所以上學沒有便當，更加沒有零用錢，因此「有時我會準備兩份便當,讓兒子帶去學校跟他同學一起享用，有時我則給零用錢他們自己買東西吃。」

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從這位媽媽上傳兩份便當的照片可見，兩個塑膠餐盒裝滿白飯、煎魚、三巴蝦和幾顆葡萄，擺相十分精緻。她分享這位男同學懂得感恩和惜福，經常告訴其兒子，「你媽媽煮的食物很美味」，飯盒沒有餘食，這令她感動又難過，「對於一個沒有媽媽的孩子來說,生活真的不容易。我們能夠幫的就幫。」

帖文一出至今5日內獲得網民熱烈的支持，共有1.9萬的瀏覽率，逾千個留言和282次轉發分享。大部份網民對於男童在小小年紀11歲喪失母愛感到難過，甚至流淚。

有網民為這位具有仁愛的媽媽祈禱，感謝她有一顆溫柔的心，把喪母男童當作自己的孩子來照顧，「小小年紀就沒有媽媽的確令人難過，不過慶倖他遇見了好心的同學，還有願意照顧他的同學的媽媽。」、「這是母親的天性，充滿同理心。好人有好報。」

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