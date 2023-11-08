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靚媽余香凝與小演員拍廣告陪「放電」　Jennifer喪跑喪玩：攰得嚟又好爽

娛樂 17:18 2023/11/08

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余香凝

剛誕下第二胎的余香凝（Jennifer）事業家庭兩邊走，除照顧大女和細仔外，近日已急急「復工」宣傳主演的新片《白日之下》及謝票，工作排得密密麻麻。

提到時間分配，Jennifer坦言細仔有母親幫手照顧，自己工作都好放心，她強調︰「其實就算工作點都好，始終都係家庭行先，所以我盡量都會抽多啲時間陪小朋友多啲先，然後第二先係工作。」

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余香凝

用小孩角度看世界

早前Jennifer便為地產發展商拍宣傳短片，於片中，同樣演兩子女之母的她，大部份時間都穿梭草地、「波波池」等多個地方與小朋友一齊「放電」。

她直言，成為母親後更懂得怎樣與小朋友相處︰「未生小朋友前，我同小朋友做戲係有少少唔知點樣去埋手，點同佢哋玩，依家我覺得係非常OK，雖然自己個女仲係好細，但至少我知道要喺佢哋嘅世界，接觸小朋友時候唔好當佢係一個小朋友，而係同輩，用朋友角度，咁樣就會更易走入到佢哋嘅世界。」

余香凝

回想與5歲小演員拍攝的畫面，Jennifer表示於腦海中亦幻想女兒長大後會怎樣，不過笑言是次拍攝攰到爆︰「同小朋友玩係精神上嘅攰，你要投入佢哋嗰個世界，同埋你要燃點起佢哋嘅情緒，你都要好有energy同好hyper，所以拍咗一個上晝出嘅汗係多過做運動，所以平時湊小朋友係一種好好嘅運動。」

至於會否「親子檔」上陣工作，Jennifer稱︰「阿女好有表演慾，所以只要時間唔會令佢太辛苦，唔會影響到佢學習，咁我覺得都可以俾佢玩下。」

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兩日做足兩個月運動量

Jennifer於宣傳片中付出的汗水比過往的廣告多好幾倍，除與小演員拍攝外，更要連續兩日去打排球、做gym及游水，不段燃燒能量，坦言做了兩個月嘅的動量︰「真係好攰，但攰得嚟又好爽，呢兩日做翻曬兩個月嘅運動量出嚟。」

曾是排球校隊的Jennifer提到相隔十多年再接觸排球，她直言相當興奮，更表示球技未有生疏，笑指自己「仲跳得起」，不過卻打到雙手「紅腫」，更因拍攝「瞓身」救波鏡頭令大腿瘀了一撻。

她說︰「因為太耐冇打過排球，所以雙手就腫咗，隔咗兩日已經好咗好多，同埋拍好型去救波瞓落地下時，大脾位又瘀咗，但我唔覺辛苦，反而覺得好開心，好enjoy同好爽。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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