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【非法賽車】警拘20男涉非法賽車　包括車主或司機

社會 17:29 2023/11/08

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警拘20男涉非法賽車，包括車主或司機。（黃傑偉攝）

警方新界北總區反非法賽車專組，於9月16號至今展開反非法賽車行動，行動中拘捕20名車主或司機男子。被捕人年齡介乎20至60歲，並扣查14輛私家車及2輛電單車。

新界北總區交通部執行及管制組總督察蘇志偉指，新界北總區反非法賽車專組，於過去兩個月在多個非法賽車黑點，包括新娘潭路、荃錦公路、屯門公路及吐露港公路部署雷射槍及隱形戰車進行搜證。行動中偵緝到10宗非法賽車案件，當中9宗涉及21架私家車，一宗涉及2部電單車，涉案23部車於新界主要幹道及荃錦公路，以極高速行駛及互相追逐，並有私家車於荃錦公路限速50公里路段以120公里行駛，亦有2輛私家車於屯門公路以168公里超過限速一倍互相追逐。

新界北總區公眾活動調查組總督察張楚健指，反非法賽車專組經過深入調查，成功鎖定一批目標人物，包括司機及車主，並於作日凌晨至今，以涉嫌賽車、危險駕駛及駕駛時沒有第三者保險，於全港共拘捕20名男子，被捕人年齡介乎20至60歲。並扣查14輛私家車及2部電單車。所有人仍被扣查中，其中6人稍後將作起訴，並於明日（9日）在粉嶺法院提訊。警方並向法庭申請暫時沒收被捕人駕駛執照，直至聆訊完畢。其餘被捕人稍後可保釋後查，案件仍調查中，不排除會再有涉案人士被捕。

警方提醒市民，在交通意外現場沒有被截查，並非代表可逃過刑責，警方對任何類型案件必定全力追查，市民不可抱僥倖心態。亦藉此譴責所有危險駕駛人士，行為不但對其他道路使用者構成危險，往往亦是導致嚴重交通意外起因。

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記者：黃傑偉

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