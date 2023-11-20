【區區有好校】香港仔工業學校　藉師長陪伴開發潛能　以寄宿歷程培育正向價值

「陪伴」二字貫穿了香港仔工業學校（慈幼會）的寄宿生活和學習生活。該校是香港少數提供寄宿教育計劃的文法中學，透過規律的時間表，幫助學生建立有序的作息，並將為人處事的道理融入宿舍生活。香港仔工業學校（慈幼會）校長沈明輝以「上山學藝」來形容這一段寄宿生活，希望藉着寄宿生活，讓學生「學讀書、學做人、學走永生的路」。

在沈校長看來，每一位同學也有自己的天賦才能，而在師長的陪伴和鼓勵之下，可以引導學生更茁壯成長。在宿舍的生活，由舍監、導師陪伴；在學校課堂內外則由老師陪伴，令學生可以得到全面的成長和學習機會。

▲ 香港仔工業學校（慈幼會）校長沈明輝相信透過寄宿生活，學生可以養成規律的生活習慣，亦有助學生培養責任感，促進人際關係。

寄宿生活 學習做人處世道理

寄宿的生活有規律的時間表，安排了讀書、休憩的時間，例如每天晚上安排兩節自修溫習的時間，學生在學長或老師的指導下完成功課和溫習，低年級同學會受高年級同學影響，慢慢養成自主學習，這正是沈校長口中的「學讀書」。為了鼓勵學生用功讀書，考取全級第一的同學更可獲全年宿費的獎學金。學校留意到寄宿需求殷切，更為高年級學生開設第三個舍堂，安排彈性的熄燈時間，讓他們可以自行安排溫習時間。

▲ 學生在宿舍按規律的時間表作息，有固定的時間溫習，培養自主學習的習慣。

在寄宿生活當中，同學需要自己照顧自己，學習與其他宿生相處，他們需要承擔分派膳食、洗碗、清潔舍堂等責任。過程中，他們學會如何與人相處、合作，更培養了學生「等我嚟」（讓我來）精神。宿舍的舍監每晚更會為學生講故事談道理，教育學生為人處事的道理，例如感恩、有服務精神、承擔責任等。沈校長表示，宿舍的生活讓學生「學做人」，亦透過舍監的分享，認識天主教，「學走永生的路」。

▲ 香港仔工業學校設有體適能訓練中心，讓師生鍛鍊身體。

今年9月香港遭遇世紀暴雨，當時學校多處遭受水浸，水退後更滿地泥濘，當日因瀑雨滯留在校的逾百宿生自發清理校舍，讓學校可以順利復課。沈校長笑言：「當日回校看見學生一起努力的畫面，真的很難忘。這種『等我嚟』，樂意為他人服務的精神，正正是同學在寄宿生活中訓練出來的『技能』」。

多元化課外活動 實踐全人教育

不論是宿生，還是走讀生，香港仔工業學校也很重視他們的學習經歷。宿舍會安排有益身心的活動，例如帶領學生釣魚，學習耐性的重要；亦會訓練學生自理能力和生活技能，例如在導師帶領下外出買菜，在學校學習烹飪。「很開心見到有些學生回家後，也會為家人煮飯，把校園學到的在家中實踐，回饋家庭。」

▲ 透過互動的桌上遊戲，可提升學生的邏輯思維及表達能力。

至於走讀生，香港仔工業學校提供每周四天的課後培育班，除了由導師指導，提供學習支援外，亦會有多元化的課外活動，讓學生在學習之外，可以玩樂放鬆，學習與同學師長相處。「做完功課，同學可以和老師打籃球、下棋，每次結束前，也會由老師分享及帶祈禱，照顧同學的身心靈。」課後培育班每個月也會安排一些工作坊或外出活動，例如遠足、到訪主題樂園、歷奇營等，豐富學生的學習經歷。

▲ 學校提供多元化的課外活動，中一領袖歷奇訓練正鼓勵學生超界限，突破自我。

老師課餘陪伴 發掘學生天賦才能

沈校長相信每位學生也有自己的天賦才能，分別在於是否有機會展現。「我們很着重透過課外活動來陪伴學生。老師會按自身興趣、專長以及學生需要，帶領各式各樣的課外活動。在課外活動的時間，老師可以在課堂外更深入認識學生，陪伴他們成長。」

▲ 沈校長認為陪伴是學生成長過程不可或缺的部分。

沈校長留意到很多學生也是在老師的鼓勵下去嘗試不同的課外活動，從而找到他們的興趣、才能和天賦。「有幾位同學在小學時從未接觸過編程，因為和STEAM老師相熟的緣故，在老師鼓勵之下開始學習編程，發掘到自己的天賦，更多次代表學校參加本地和國際賽事。」沈校長續指，課外活動對學生來說也是很好的訓練，IPSC射擊運動培養學生專注力；雜耍讓同學有目標去練習，相信努力練習可以做得更好。「雜耍隊可以說是學校的一個傳統，同學會為了表演、比賽的目標，在小息、午膳、放學等課餘時間，聚在一起，很努力地練習。」

▲ 香港仔工業學校讓學生探索不同的興趣，發掘他們的長處。

▲ 學校鼓勵學生參加不同的比賽，挑戰自己。學生正為Robofest Bottlesumo 機械人相樸比賽備戰。

該校今年新建成的桌遊及智力運動青年中心，添置桌上遊戲、康樂用品，讓老師和同學在課餘時能在舒適的環境玩樂，增進友誼。中心更設有展示櫃，展示由同學自己組裝的模型。學校亦開辦模型學會，吸引不少學生參加，沈校長視組裝模型是一個訓練過程，學生要有耐性、手眼協調才可以完成模型的組裝，過程中能培養細心、堅毅的性格。

▲ 桌遊及智力運動青年中心讓師生可以透過不同的康樂活動，增進情誼。

着重科技工程 積極發展STEAM

香港仔工業學校是一間男校，頗多學生對科技、工程感濃厚興趣，為了讓學生在STEAM教育有更好的發展，學校更設立STEAM教育委員會，由十多位老師組成，推動學校的STEAM教育發展。近年該校聚焦在人工智能和樂齡科技，沈校長說：「我們在科學、設計與科技、數學、電腦等科目安排跨科課程，讓同學應用人工智能編程等技巧，解決不同的問題。另外，有見香港人口老化問題嚴重，在護理行業的人手需求增加，我們亦與不同的機構探索樂齡科技，希望在學生的生涯規劃加添護理、科技相關的元素。」

▲ 香港仔工業學校投入大量資源增加STEAM教育配套，讓學生可以實踐他們的創意思維。

近年，該校更先後得到有心人及校友的捐助，得以投入大量資源，強化學校的STEAM教育硬件配套，包括3D打印機、鐳射切割機、虛擬實景裝置等，升級電腦系統。「我們的課程會教學生3D繪圖，為了讓初中同學有機會學以致用，有校友成立基金，讓我們添置30部3D打印機。這個基金更提供獎學金，讓學生能夠有更豐富的學習經歷。」沈校長指獎學金能資助學生參與國際比賽和交流，增廣見聞，開闊視野。在2023年，已經有多位同學在資助下前往台灣、日本交流、參賽，他們更在本地和國際性創科比賽取得佳績。

▲ 香港仔工業學校在創科比賽屢獲佳績，同學更代表香港參與國際賽事。

香港仔工業學校更在2023年8月與香港工程師學會簽署合作約章，推動「一校一工程師」及「回母校計劃」，鼓勵任職工程師的畢業生回母校幫助策劃STEAM教育活動，例如講座、考察等，培養學生對工程學科的興趣。「我們有一半的畢業生也是從事工程、科技相關的行業，希望透過這類型的計劃，對同學的生涯規劃有幫助。」

▲ 香港仔工業學校與香港工程師學會簽署合作約章，推動「一校一工程師」及「回母校計劃」。

學讀書、學做人、學走永生的路。

香港仔工業學校（慈幼會）

地址：香港香港仔黃竹坑道1號

創校年份：1935年

學校類別：資助、男

校訓：勤業明道

電話：2552 4141

傳真：2552 1702

電郵：office@ats.edu.hk

網址：http://www.ats.edu.hk



(特約)