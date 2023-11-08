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【常識科拆科】科學科分4大範疇　加入國家航天科技配合內地「科教興國」

社會 17:42 2023/11/08

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小學常識科將於2025/26學年起分拆成「人文科」及「科學科」。（資料圖片）

小學常識科將於2025/26學年起分拆成「人文科」及「科學科」，教育局至今未公布2科課程框架，但近日率先發放科學科海報及單張，簡介科目設4大範疇，包括各佔課時30%的「生命與環境」及「物質、能量和變化」，以及各佔15%課時的「地球與太空」及「科學、科技、工程與社會」，共15個主題，包括39個課題，當中包括加入國家航天和創新科技內容，配合國家「科教興國」方向。

教育局近日發布小學科學科課程海報及單張。（教育局網頁截圖）

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單張列明，開設課程緣由為配合國家「科教興國」方向、培養科學素養及深化STEAM教育，並完善中小學階段科學教育銜接和配合整體小學教育發展，其中一項「課程特色」是加入國家航天和創新科技、可持續發展概念，以及地球科學等內容，並培養學生正確科學態度和價值觀等。

當局盼通過「生命與環境」範疇，讓學生能夠掌握基本生命科學知識，並實踐健康生活方式，同時了解生物與環境相互依存的關係，並培養對生命的熱愛和尊重，以及保育環境的意識；另通過「物質、能量和變化」範疇令學生掌握基礎物理科學知識，從物質、能量、力和運動、簡單機械等課題，了解日常生活中的科學現象及科技應用，培養對世界周遭事物的好奇心；上述兩個範疇建議各佔30%課時。

餘下2個範疇各佔15%課時，「地球與太空」範疇目標是讓學生掌握基礎地球科學和太空科學知識，從地球歷史、日常天氣現象、太陽和八大行星等課題，培養對地球作為人類資源之泉的保護意識，以及對浩瀚宇宙的欣賞和感歎；「科學、科技、工程與社會」範疇則旨在讓學生能夠設計和製作工程模型或產品，將所學應用於解決實際問題和創新設計，培養基礎工程思維；並初步認識科學的本質，知道科學探究的方法和過程，以及建立科學態度和精神；亦明白善用科學、科技與工程能夠造福社群，貢獻國家和社會。當局亦建議預留10%作為「彈性課時」。

2024/25起學校可試行新課程內容，並於2025/26在全港小一和小四起逐步推行。課時方面，教育局建議，小一至小二每周上2節科學科（以每節課35分鐘計算），即每年不少於64節課、不少於37小時；小三至小六每周上3節課，即每年不少於96節課、不少於56小時。當局指，各課題按學生年齡、能力及興趣等分布在小學6個年級，學校應按照課程課題編排與建議課時分配在各級施教，以促進學生學習。

單張亦提到，為支援學校啟動小學科學科，教育局將於明年3月底前，向每間資助小學發放35萬元「一筆過津貼」，用作購置學與教資源、提升設施和設備，以及支援教師專業發展等工作；另設立「小學科學教師培訓基地」，包括提供30小時的小學科學教師培訓證書課程、15小時的小學科學課程領導培訓證書課程，並設立「小學科學教育學習圈」，定期舉辦分享會和示範課等活動。

學與教資源方面，教育局將提供30套科學探究活動學與教資源，協助教師在課堂上帶領學生進行科學探究活動，預計於本學年起陸續推出；另於本學年推出「小學科學網上學習平台」，結合電子學習策略，提供虛擬探究活動和自學內容，提升學生學習科學的興趣；另於明年上旬發布《小學科學科安全手冊》，就小學科學探究活動提供相關安全考慮原則和指引，以供教師參考。

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責任編輯：馮琪雅

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