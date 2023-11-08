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【床蝨危機】數名旅客放棄南韓遊或延後出發　旅業稱已提醒客人住酒店房前先檢查清楚

社會 17:58 2023/11/08

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數名旅客放棄南韓遊或延後出發，旅業籲住酒店房前先檢查清楚。（資料圖片）

床蝨問題近日蔓延至南韓，香港旅遊業界表示正密切留意事件，已要求酒店注意清潔衞生，不過仍有數名旅客擔心衞生情況，提出更改旅遊目的地或延後出發。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，數名客人因為有關床蝨問題，今日（8日）提出轉往其他地方旅遊或延後出發。他指出，冬季期間南韓是旅遊熱點之一，有不少港人報團，但昨日下午至今未接獲查詢或報名。

袁振寧說，至今沒有發現在當地入住的酒店出現床蝨，每日亦會為旅遊巴消毒清潔，沒有接獲相關投訴，亦沒有人申請退團。他稱有提醒客人如有疑慮，抵達當地酒店時，先檢查清楚有沒有床蝨，如有發現，須立即反映。據他了解，床蝨危機對當地未構成恐慌，有關當局已發出相關公共衞生指引，相信情況不會惡化。

東瀛遊執行董事禤國全則表示，得悉南韓床蝨問題後已通知合作酒店加緊衞生清潔，但至今未收到旅客反映有床蝨，預料情況暫時仍然受控，未打算更改旅行團行程，例如取消韓式汗蒸幕等。他又指，暫未有旅客查詢南韓床蝨問題，亦未有人因此退團，會密切留意當地床蝨問題。

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記者：陳麗娜

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