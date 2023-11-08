梁朝偉《金手指》最新劇照曝光　演股壇大鱷與劉德華鬥智鬥力

▲ 梁朝偉新作《金手指》。

梁朝偉在日前（11月4日）於廈門舉行的《第36屆中國電影金雞獎》憑電影《無名》首奪金雞獎「最佳男主角」，更由此創下華語電影史上首位囊括香港電影金像獎、台灣金馬影展及中國電影金雞獎「最佳男演員」殊榮的香港男演員。

這也是梁朝偉繼今年6月份成為首位榮獲威尼斯影展頒發「終身成就金獅獎」的華籍男演員後，再奪華語電影新紀錄。

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▲ 梁朝偉憑電影《無名》在金雞獎封帝。

《金手指》最新劇照



而他最新作品《金手指》將於今年底壓軸上映，該片由莊文強擔任導演兼編劇，參演演員除梁朝偉外，還有另一位影帝劉德華，齊領軍蔡卓妍、任達華、太保、陳家樂、白只、姜皓文、方中信、岑珈其、周家怡、楊偲泳等演出。

偉仔在《金手指》的新劇照亦在今日（11月8日）曝光，他在片中飾演的嘉文集團主席程一言，背景神秘，於70年代在東馬生意失敗後隻身來港，機緣巧合在剛冒起的地產業賺到第一桶金。

從市值十多萬的嘉文滅蟲公司開始，他在一年之間創辦超過一百多家實業公司，生意經營得有聲有色，更挑戰四大英資洋行，引為一時傳奇。

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在80年代初，一場小股災卻讓嘉文集團原形畢露，所謂市值超過170億的企業王國，原來只是程一言將一個騙局套住另一個騙局的連珠形騙財陷阱。

此時廉政公署高級調查主任劉啟源（劉德華飾）奉令調查，與程一言展開一場纏繞半生、動用調查人員過百、跨越歐美亞洲調查的反貪大戰……。

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