【偽造證明】涉要求代理修改胞姊病假證明　37歲雙程證婦認煽惑偽造囚4個月

▲ 涉煽惑代理偽造病假證明，持雙程證女子認罪囚4個月。資料圖片

兩內地姊妹涉購買保險後，由患癌家人假冒胞姊身份來港治療，再由胞妹要求代理修改病假證明書，包括對調患癌家人及胞姊名字。胞妹早前於承認兩項煽惑他人偽造罪，今（8日）於東區裁判法院判囚4個月。裁判官判刑指，被告為始作俑者，持雙程證來港犯案，兩度要求代理更改病假紙，屬有預謀犯案。

被告廖小玲（37歲，自由職業編輯)，早前承認兩項煽惑他人偽造罪，控罪指被告於2019年11月20日至2020年8月11日期間，在香港煽惑王姓男子製造1份虛假文書，意圖誘使廖小清僱主接受該文書為真文書。

裁判官判刑指，被告持雙程證來港犯案，她兩度要求涉案代理更改病假紙，屬有預謀犯案，本案由策劃至取得虛假文書中，被告均為始作俑者，就兩罪判囚4個月。

案情指，被告與其胞姊廖小伊為中國公民。2017年5月15日，廖小伊在友邦保險（國際）有限公司（下稱友邦）購買危疾保單，保額為50萬美元（折約逾390萬港元）。被告另1名胞姊廖小清則被診斷患上卵巢癌後，先後14次在香港使用的廖小伊身份證假冒對方接受治療。

自2019年11月20日起，被告開始與代理討論為廖小清安排虛假的病假證明書，要求代理更改患病原因。至同年11月26日，代表利用電腦更改正本的證明書的內容，製備了一張虛假的證明書，將病人名稱由「廖小伊」更改成「廖小清」，及患病原因由「婦科病」更改成「免疫系統疾病」，再將獲批30日病假修改成90日，以及聲稱廖小清獲批300日的病假。

同案被告廖小伊（44歲，設計師），被控兩項串謀詐騙罪名，案件將排期於區域法院審訊。

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記者：梁錦麟