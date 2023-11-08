【黑幫復仇】黑幫「泰龍」被殺案續審　警務處副處長供稱以相片認人符合指引

▲ 警務處副處長(行動)周一鳴今到高等法院作供。林育慧攝

綽號「泰龍」的黑幫頭目於2009年8月，在尖東香格里拉酒店外被7人車撞倒後，復遭3名蒙面刀手斬傷致死，涉案另一黑幫頭目「紋身忠」否認謀殺罪，案件今(8日)於高等法院續審。警務處副處長（行動）周一鳴供稱，曾安排特赦證人以相片進行認人手續，周指做法符合警隊指引。周供稱，由於以相片進行認人手續做法較少，因此對於此甚有印象。

被告梁國忠(54歲)，被控於2009年8月4日，在香港連同李蘊剛、勞展宏、李鎮江及其他人謀殺李泰龍(41歲)。

警務處副處長(行動)周一鳴今作供稱稱，就本案於2011年1月負責安排證人，透過相片進行認人手續，周同意以相片進行認人手續符合警方指引及程序公平。

周供稱，一般認人手續由總督察負責，周在職總督察時亦曾多次處理認人手續。周指，若案件涉及兇殺案，須由警司處理，而認人手續通常由真人或戲子於現場讓證人辨認。周指出，以相片進行認人手續做法較少，因此對於這次認人手續甚有印象。

辯方問及周，當時有否向林姓特赦證人提及須認出「紋身忠」或是否有人涉案。周供稱，當時向林稱「有無一個涉及案件的人」，並提醒對方可能在或不在相簿內，並沒有向林提及「紋身忠」這個名字。

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記者：林育慧