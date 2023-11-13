  • 23°C
香港時間 : 20231113日 (週一) 11:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國民教育｜調查指教育同工對國家前景充滿信心 善德基金舉辦國家政策論壇加強愛國教育

升學教育 10:35 2023/11/13

分享：

分享：

熱門 中一面試 劉鑾雄 床蝨 姜濤 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 白日之下 新手爸媽 新聞女王
專題影片
施政報告丨調查指教育同工對國家前景充滿信心 善德基金提建議加強愛國教育

最新《施政報告》提出開展「愛國主義教育」及成立「愛國主義教育工作小組」。香港善德基金早前進行了「教育界對國家發展前景信心調查」，並從研究結果、回應和結論中，向教育局提出六項具體建議，以持續推行愛國主義教育。

《施政報告》提出開展愛國主義教育，善德基金會常務副主席湯修齊强調，把國民教育推展到愛國主義教育是刻不容緩，在愛國主義教育內，第一是有認知，第二是有情感。認知是把國家最新的國策、資訊科技與及航天科技等等，各方面發展精準告訴學生；在情感方面，是需要時間培養，鼓勵教育局及辦學團體多辦一些沉浸式內地交流團，尤是對準教師來講，希望把準教師兩、三個星期，推展到一個學期在內地師範大學內學習。

香港善德基金會主席董吳玲玲表示，善德基金會一向關心關愛青年發展/

湯修齊指出，要持續推行愛國主義教育，教師一定要對國家有充分認知、信心及認同。這次調查發現有89%老師對國家發展前景非常有信心，更加有87%老師表示希望把祖國打造成教育強國出一分力，善德基金對在香港推動愛國主義教育非常有信心。

同時透過這次調查可見，大部份教師對國家政策方面與香港息息相關部份，如粵港澳大灣區，或者一帶一路的認知是非常高，但對整體性、宏觀性國策，如十四五規劃、同二十大內提及「百年建國目標」認知相對較低，

這些結果有助我們向教育局作出建議，如何不斷改善教師專業發展，令到教師可以充分發揮其在愛國主義教育的力量。
 

湯修齊提到，在這次調查中，發現絕大部份教師對中國「航天」及「創新科技」發展最有信心，善德基金認為老師可以由這兩個主題為切入點，帶領學生深入淺出認識國策，例如善德基金會每年舉辦航天科技考察團，會邀請 130 位來自不同中學的香港學生到內地考察8 日，令他們認識祖國時同時加強他們對國民身份認同的好方法。

我們亦鼓勵教育局及教育團體多些辦教師專業發展，有關宏觀整體中國國策令教師加深這方面認識。

他補充，善德基金更加鼓勵教育局增加「學與教」資源，對國家政策深入淺出論述、對國家科技發展、經濟和外交前景多做一些最新教材，尤是短片，令老師可以在課堂更加精準推動愛國主義教育。

善德基金會常務副主席湯修齊强調，國民教育中小幼要分階段進行。（陳慧安攝）

中小幼分階段進行愛國主義教育

湯生指出，愛國主義教育和國民教育應該用階段性方式推行。幼稚園現時除實行唱國歌、升旗禮、解釋國旗和國歌的意義之外，可以創作多一些有愛國主義的兒歌，給小朋友在幼稚園階段能夠琅琅上口，令他們一生人畢生受用。在小學，可加入多一些有知識性的項目，善德基金支持教育局把小學常識科分拆成人民科和科學科，在人民科可把國家歷史、地理、文化更加精準地教授於小學生。

在中學方面，把愛國主義教育盡量融入所有科目，首先在語文科方面，欣賞中國文學，當然要包括認識中國歷史，才能談得上愛國；體育科方面，其實可以盡量介紹多些祖國和香港近年在體育方面成就，運動員如何艱辛在奧運會或亞運會取得多項金牌及獎項；當然在視藝科方面，加入水墨畫、 中國畫、中國陶瓷、中國藝術欣賞等等，這可加強同學對國民新份的認同。此外，學生可同一時間留意國際形勢千變萬化，亦有不同的國家可能用不同方法，影響其他國家發展。這些比較高階思維在不同中學階段滲入給學生。

善德基金即將舉辦國家政策論壇

善德基金會即將舉行一個面向全港教育界的國家政策論壇。湯生補充道，這次論壇邀請到嘉賓談及三個宏觀的國家策略，當中包括中國經濟發展、祖國外交與及統一前景。這次調查發現教師對中國經濟發展、外交發展前景，信心相對高，但對統一前景信心相對較低，這可能與台海局勢複雜性有關係，希望透過今次邀請的專家令對教師對外交、經濟和統一前景有更深入的認識，讓他們對學生的論述和教育更精準。

此外，善德基金會在今年同保安局、律政司與及教育局舉行一項國安教育比賽，這個比賽一共有300多間小學、200多間中學參加、線上參加人數已超過10萬，而準決賽將在未來幾個月舉行，準決賽片段在4月15日，國家安全教育日推出。

在今個學年下學期，善德基金會繼續舉辦憲法、基本法以及一國兩制教育中、小學幼稚園與及家長比賽。此項憲法、基本法比賽其實在過去10年已累積超過20多萬學生及家長參加。

善德基金會繼續推陳出新，明年航天科技團加入新元素，例如航天科技可帶領國家發展，同時强調國家是和平國家，不會隨便利用科技侵入其他國家等等元素，會加入愛國主義教育內。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

國民教育 文娛藝術 教育局 基本法 施政報告

最高瀏覽

發展遲緩丨何雁詩親揭兒子發展遲緩　1歲半未識爬及行路：只會講BB話
發展遲緩丨何雁詩親揭兒子發展遲緩　1歲半未識爬及行路：只會講BB話
拾遺不報｜港媽搭小巴跌iPhone失女兒數千成長照　狂發短訊求撿獲者歸還下場悲慘
拾遺不報｜港媽搭小巴跌iPhone失女兒數千成長照　狂發短訊求撿獲者歸還下場悲慘
叠影狙擊劇透丨第6集劇情預告　曉晨展現出好身手令晟杰詫異
叠影狙擊劇透丨第6集劇情預告　曉晨展現出好身手令晟杰詫異
急症室最長等候時間（11月13日 時間08:05）
急症室最長等候時間（11月13日 時間08:05）