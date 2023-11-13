國民教育｜調查指教育同工對國家前景充滿信心 善德基金舉辦國家政策論壇加強愛國教育

最新《施政報告》提出開展「愛國主義教育」及成立「愛國主義教育工作小組」。香港善德基金早前進行了「教育界對國家發展前景信心調查」，並從研究結果、回應和結論中，向教育局提出六項具體建議，以持續推行愛國主義教育。

《施政報告》提出開展愛國主義教育，善德基金會常務副主席湯修齊强調，把國民教育推展到愛國主義教育是刻不容緩，在愛國主義教育內，第一是有認知，第二是有情感。認知是把國家最新的國策、資訊科技與及航天科技等等，各方面發展精準告訴學生；在情感方面，是需要時間培養，鼓勵教育局及辦學團體多辦一些沉浸式內地交流團，尤是對準教師來講，希望把準教師兩、三個星期，推展到一個學期在內地師範大學內學習。

▲ 香港善德基金會主席董吳玲玲表示，善德基金會一向關心關愛青年發展/

湯修齊指出，要持續推行愛國主義教育，教師一定要對國家有充分認知、信心及認同。這次調查發現有89%老師對國家發展前景非常有信心，更加有87%老師表示希望把祖國打造成教育強國出一分力，善德基金對在香港推動愛國主義教育非常有信心。

同時透過這次調查可見，大部份教師對國家政策方面與香港息息相關部份，如粵港澳大灣區，或者一帶一路的認知是非常高，但對整體性、宏觀性國策，如十四五規劃、同二十大內提及「百年建國目標」認知相對較低，

這些結果有助我們向教育局作出建議，如何不斷改善教師專業發展，令到教師可以充分發揮其在愛國主義教育的力量。



湯修齊提到，在這次調查中，發現絕大部份教師對中國「航天」及「創新科技」發展最有信心，善德基金認為老師可以由這兩個主題為切入點，帶領學生深入淺出認識國策，例如善德基金會每年舉辦航天科技考察團，會邀請 130 位來自不同中學的香港學生到內地考察8 日，令他們認識祖國時同時加強他們對國民身份認同的好方法。

我們亦鼓勵教育局及教育團體多些辦教師專業發展，有關宏觀整體中國國策令教師加深這方面認識。

他補充，善德基金更加鼓勵教育局增加「學與教」資源，對國家政策深入淺出論述、對國家科技發展、經濟和外交前景多做一些最新教材，尤是短片，令老師可以在課堂更加精準推動愛國主義教育。

▲ 善德基金會常務副主席湯修齊强調，國民教育中小幼要分階段進行。（陳慧安攝）

中小幼分階段進行愛國主義教育

湯生指出，愛國主義教育和國民教育應該用階段性方式推行。幼稚園現時除實行唱國歌、升旗禮、解釋國旗和國歌的意義之外，可以創作多一些有愛國主義的兒歌，給小朋友在幼稚園階段能夠琅琅上口，令他們一生人畢生受用。在小學，可加入多一些有知識性的項目，善德基金支持教育局把小學常識科分拆成人民科和科學科，在人民科可把國家歷史、地理、文化更加精準地教授於小學生。

在中學方面，把愛國主義教育盡量融入所有科目，首先在語文科方面，欣賞中國文學，當然要包括認識中國歷史，才能談得上愛國；體育科方面，其實可以盡量介紹多些祖國和香港近年在體育方面成就，運動員如何艱辛在奧運會或亞運會取得多項金牌及獎項；當然在視藝科方面，加入水墨畫、 中國畫、中國陶瓷、中國藝術欣賞等等，這可加強同學對國民新份的認同。此外，學生可同一時間留意國際形勢千變萬化，亦有不同的國家可能用不同方法，影響其他國家發展。這些比較高階思維在不同中學階段滲入給學生。

善德基金即將舉辦國家政策論壇

善德基金會即將舉行一個面向全港教育界的國家政策論壇。湯生補充道，這次論壇邀請到嘉賓談及三個宏觀的國家策略，當中包括中國經濟發展、祖國外交與及統一前景。這次調查發現教師對中國經濟發展、外交發展前景，信心相對高，但對統一前景信心相對較低，這可能與台海局勢複雜性有關係，希望透過今次邀請的專家令對教師對外交、經濟和統一前景有更深入的認識，讓他們對學生的論述和教育更精準。

此外，善德基金會在今年同保安局、律政司與及教育局舉行一項國安教育比賽，這個比賽一共有300多間小學、200多間中學參加、線上參加人數已超過10萬，而準決賽將在未來幾個月舉行，準決賽片段在4月15日，國家安全教育日推出。

在今個學年下學期，善德基金會繼續舉辦憲法、基本法以及一國兩制教育中、小學幼稚園與及家長比賽。此項憲法、基本法比賽其實在過去10年已累積超過20多萬學生及家長參加。

善德基金會繼續推陳出新，明年航天科技團加入新元素，例如航天科技可帶領國家發展，同時强調國家是和平國家，不會隨便利用科技侵入其他國家等等元素，會加入愛國主義教育內。

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