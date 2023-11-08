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【國民教育】南京大屠殺悼念活動及展覽12.13舉行　教育局：讓年青人銘記歷史

社會 19:02 2023/11/08

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教育局委託國史教育中心籌辦「銘記歷史•珍愛和平」悼念活動暨學生作品展覽。（資料圖片）

本年為南京大屠殺86周年，為悼念死難者並讓年青人銘記歷史、反思戰爭殘酷，教育局課程發展處個人、社會及人文教育組委託國史教育中心計劃於12月13日，籌辦「銘記歷史•珍愛和平」悼念活動暨學生作品展覽，讓全港中、小學師生一同體悟及承傳中國人民在艱苦中展現的共赴國難、守土衛國的堅毅及愛國精神。

悼念活動將於12月13日下午3時至4時30分在中華基督教會協和小學（長沙灣）舉行，同時設有網上直播。由於座位所限，每校僅可派校長、1位老師及3位學生代表出席活動，並需委派其中1位出席學生作為代表上台獻花；而學生須穿著整齊校服，嘉賓及其他代表則可穿上整齊素淡服飾。完成有關活動後，屆時會安排學生參觀實體展覽。

有興趣參與學校可於11月30日前填妥報名回條，以電郵方式交回國史教育中心代辦。同時，12月13日至16日期間，亦設有學生作品實體及網上虛擬展覽；如學校期間欲到場參觀實體展覽，可致電國史教育中心查詢及預約。

另外，教育局亦持續蒐集學校悼念南京大屠殺的悼念活動示例，並製作相關主題的活動及學與教資源，以支援及促進學校籌辦有關南京大屠殺的學習及紀念活動。局方建議，學校可參考上述資源，於早會、周會、德育及公民教育課、相關科目課堂等舉辦有關活動，讓學生全面認識事件，培養國民身份認同、對民族及國家的責任感。

以往有小學德育課播放南京大屠殺紀錄片，涉及日軍殺戮平民情節，引起部分小一生恐慌嚎哭及家長投訴。教育局是次亦特別提醒，學校可因應校情，並配合學生年級及認知程度，適當選用附件羅列的資源，於早會或相關學科課堂安排校本教育活動，向學生陳述歷史，並分享正確價值觀、促進家國情懷；而教師更可善用相關資源安排延伸學習活動，鼓勵學生自學。

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責任編輯：梁凱婷

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