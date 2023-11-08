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【公共財政】陳浩濂︰開新稅需讓社會深入討論　未來兩年各減1%經常性開支

政治 19:02 2023/11/08

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財經事務及庫務局副局長。( 梁偉榮攝)

立法會今日在大部分議員舉手支持下，通過不具法律效力的議員議案，促進政府審視公共財政狀況，着手研究增加財政收入來源等。有議員建議增加糖稅、消費稅。署理財經事務局庫務局局長陳浩濂表示，開新稅，要清楚考慮有關政策目標，並讓社會有深入討論，才可作權衡和取捨。他又提到，政府內部將推行「資源效率優化計劃」，未來兩個財政年度各政策局及部門各減1%經常性開支，用於推行新政策。

議案由立法會選委界議員管浩鳴提出，另有3位立法會議員提出修正案，均獲通過。

陳浩濂在開場發言提到，政府施政需要照顧市民福祉，在政府的經常開支中，現時衞生、教育及社會福利這三大民生相關政策範疇的開支約佔6成，其中社會福利方面的開支約佔22%，承認人口高齡化對有關民生開支上升確實構成一定壓力。「政府有需要密切監察，確保審慎理財。」

洪雯︰扶貧是要扶人自立

提出修正案的立法會選委界議員洪雯希望政府「積極縮減低效甚至不必要的開支」，指不少個人和團體站在「扶助基層」的道德高地，不停要求增加福利，民粹政治正在蔓延。她認為，扶貧的思路，不是扶「躺平」，而是要扶人「自立」，建議考慮在福利方面推行「退出機制」，舉例︰處於勞動年齡的健全人士、家中並無需受照顧成員的家庭，限制其入住公屋、領取綜援的時間。

選委界議員譚岳衡支持為有需要市民提供必要支援，但關注有關福利開支要用得其所，促政府檢視整合有關政策。他又希望政府保持「小政府，大市場」的特色優勢，不能變成「大政府」。譚岳衡續指，政府成立了各種辦公室，關注辦公室多了，會否降低行政效率，希望辦公室員工從政策局調配，勿增加新的人員開支。

林筱魯︰銀髮經濟潛力巨大

選委界立法會議員林筱魯則指，中產長者增加的趨勢大增，銀髮經濟發展潛力巨大。他建議政府應提供更多誘因，以政策推動及鼓勵有能力的一群，做好退休保障的計劃。

選委界立法會議員鄧飛則促請政府大膽構思開源項目，小心處理節流問題，他希望政府盡快公布大型項目融資方案中，各種融資的設想，亦要研究評估引入重點企業措施、各項人才輸入計劃可為香港帶來多少利得稅及薪俸水等收入。

保險界立法會議員陳健波指，狹窄的稅基一直困擾着香港，他認為政府現時應重新展開擴闊稅基的研究，包括徵收消費稅。

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記者：戴朗希

 

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