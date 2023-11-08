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【女悅醫美】多1人涉打消脂針後疑受感染　累計18人受影響

社會 19:07 2023/11/08

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再多1人涉打消脂針後疑受感染，累計18人受影響。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（8日）公布，，多1名女子在美容院「女悅醫美」以及「渼生堂」打消脂針後，懷疑感染膿腫分枝桿菌，現時感染群組共涉及18名女子。

中心就相關個案設立的查詢熱線由上周五（3日）截至今日下午3時，共接獲18宗查詢，當中6名年齡介乎25至32歲的女子表示，曾接受相關注射服務後出現相關病徵，並已界定為感染群組個案接受跟進；但未有再發現有新的涉事處所。

根據初步調查資料，中心不排除涉及無牌行醫。調查仍然繼續進行。警方至今就案件拘捕4名女子，年齡26至36歲，包括涉事美容中心的美容師及主任，懷疑有人在曾為顧客注射消脂針，但本身非註冊醫生。

中心再次呼籲曾光顧以下處所，或經以下Instagram帳號安排並接受相關注射後，懷疑出現相關症狀人士，應盡快求醫及聯絡衞生防護中心。中心人員會評估他們的情況，並於有需要時作進一步跟進。

衞生署提醒市民，任何注射程序只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。

處所名稱處所地址：

  • GALS GLAM BEAUTY

（公司註冊名稱為「女悅醫美」「GALS GLAM CLINIC」）荔枝角青山道702—704號合興工業大廈6樓

  • GALS GLAM

(公司註冊名稱為「女悅醫美」「GALS GLAM CLINIC」)荔枝角永康街18號永康中心4樓

  • 渼生堂CHING'S BEAUTY

（公司註冊名稱為「CHING'S BEAUTY LIMITED」）荔枝角永康街23—27號安泰工業大廈A座10樓

Instagram賬號：

  • 「90s__beautygirls」
  • 「galsglam.beauty」
  • 「beauty_hklady」

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責任編輯：梁薾心

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