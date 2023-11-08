【搭車轉乘】九巴邊境線B1及B9增轉乘優惠　車費搭兩程減一程

▲ （九巴圖片）

九巴今（8日）宣布向乘客提供邊境線轉乘優惠，由11月10日起，乘搭九巴指定路線轉乘邊境路線B1線（天慈 ⇋ 落馬洲站）或B9線（屯門站 ⇋ 香園圍管制站），兩程車費較低的一程可獲免費優惠，乘客可享優惠近五折。

由11月10日至2024年2月25日，乘客可於市區乘搭28條指定路線，在元朗轉乘B1線來往落馬洲，或乘搭25條指定市區線於元朗接駁至B9線來往香園圍管制站。加上B1及B9線互相轉乘計劃，乘客在港九新界，搭九巴於元朗轉乘B1或B9線，可享轉乘優惠，較低車資的車程可獲免費。

以乘客由港島出發為例，乘搭968線（車費$25.7）前往元朗，並於元朗轉乘B1線（車費$13.2）往落馬洲站，乘客合共只需付$25.7車資，換言之乘客可獲車費$13.2優惠，相等於66折。

現時九巴B1線（天慈 ⇋ 落馬洲站）於繁忙時段，最高峰一小時內由落馬洲開出28班次，可接載約4,000名乘客；而B9線（屯門站 ⇋ 香園圍管制站）已提升至每日服務，並因應管制站的服務時間而延長服務時間。

▲ （九巴圖片）

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰