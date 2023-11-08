【AI發展】港大推AI Chatbox訓練醫學生問診技巧　已用作常規化課程一部分

▲ 港大醫學院推出AI Chatbox，為醫學生進行臨床訓練。(朱永倫攝)

港大醫學院與計算機科學系，合作引進人工智能對話程式，用作訓練醫學生問診技巧。程式8月推出以來，共有100多名醫學生已經使用。港大表示，已將人工智能納入醫學生常規課程之中，佔問診教學約5%。校方表示，十分重視人工智能發展，擬設專有部門作長遠發展。

新推出的AI Chatbox，以ChatGPT作藍本，並由港大計算機科學系加以研發，每個月的成本需花費百多美元。程式目前只設文字對話，當教師輸入病人的資料及病歷後，醫學生就可以與虛擬病人對話，為時15-20分鐘。系統亦為病人加入不同語言、性格、以及教育程度等，務求可以考起醫學生問診的能力。

目前程式載入約20-30名病人的個人資料，與醫學生「對話」。負責項目的港大醫學院內科學系教授許長峯表示，系統的病人數目可以加減，就如病人「出出入入」醫院一般。他表示，AI Chatbox適用於大部分專科，當中長處在於可以彌補真人難以出現的罕見病及緊急案例，例如腸道嚴重發炎、20磅的乳癌案例等。團隊亦與新加坡國立大學合作，互相出題予對方的醫學生作訓練，希望加深學生對處理不同病例的能力。

許長峯表示，AI Chatbox已納入常規課程，目前程式供其負責專科的四年級學生使用，日後會擴展至其他專科。他表示，考慮將訓練加入學生的考核當中，不過強調AI Chatbox只是輔助工具，不可能完全取代真人看診zd1

負責推展程式的港大計算機工程學系阮子瀚表示，未來計劃加入病人的圖像以至影片，用作虛擬臨床教學，預料分別需要數個月及一年的時間。阮亦表示，計劃未來推出新功能，訓練醫學生分析病人的化驗結果，並向病人交代病情，包括病況不好的「壞消息」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋

。

不過強調只是輔