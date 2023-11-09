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夫妻相處｜老婆常勸未婚朋友不要嫁人夫超介意 網民認同：結婚對女人沒好處

休閒消費 17:57 2023/11/09

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人夫疑慮老婆勸未婚朋友「不要結婚」，是否未能給妻子幸福? (《逃避雖可恥但有用》劇照)

很多熱戀情侶希望能開花結果，但與愛人共諧婚後戀曲時，愛情可能真是踏入婚後墳墓? 台灣一名已婚男子在討論區Dcard發帖文，分享老婆近期力勸未婚朋友「不要結婚」，加上最近兩夫婦因事起了爭拗，令他感到困惑和氣餒，是否他未能令老婆幸福。

原本是求教分享的帖子，結果吸引了不少幸福人妻留言，支持和解構其老婆「不要結婚」之言論，並圍爐分享婚後的苦與樂，更有網民提議人夫不要刪除帖文，原因是「有很多留言都好中肯，想結婚的時候就來看一下留言」。

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一位已婚6年和育有兩位小朋友的人夫以「老婆一直跟未婚朋友建議『不要結婚』」為題發帖，提及最近老婆跟未婚朋友建議：「不要結婚」，他認為自已雖不算完美老公，「但也不到家庭生活不開心。」加上，他最近與老婆有一些爭執，令他想到：因為跟她『結婚』的是我，是因為跟我的婚姻和日常相處，讓她對『結婚』感到後悔？或者是有不好的感受？」

這帖子引起不少同路人回應，有網民安慰人夫，問題未必在他身上，「重要的是你們的相處，而不是去猜測對方」，「每個人要的好都不同，多瞭解對方一些，多包容一點比較實際」。

當中網民不乏婚姻美滿的人妻，他們支持事主的老婆建議：「不要結婚」，「單身很幸福，千萬不要輕易結婚」，總結兩大原因：

女性婚後飽受因多重角式的壓力

女性在婚後須扮演稱職太太、母親和媳婦，與婚前只作為一個女兒角色的責任落差太大，因而令人妻在婚姻中喘不過氣。「我也覺得結婚不會讓生活變更好，對女生來說生活上改變的事情太多，男生基本生活上沒甚麼改變」、「女生會選擇結婚都是因為愛你，不然結婚其實沒什麼好處，還可能要面對婆媳關係、長輩壓力、育兒過程。即便是婚姻生活很幸福的女生也會建議單身的朋友不要結婚，因為能不能嫁到一個好老公真的很難說」、「結婚不是兩個人的事，而是兩家子的事。像我老公對我很好，但是老爺奶奶會要求你、控制你、管你，即便你已經40了還認為你應該要聽話，精神上非常不自由，對我來說很痛苦」。

結婚是一份束縛 

過來人網民分享結婚就是多了一份責任感，不再是自己一個人過生活，想做就做，想嘗試就嘗試，所以已婚朋友都會提議單身朋友選擇和嘗試（無論是工作、興趣、生活、目標之類的），多於結婚。

建議多約會和分攤家務 

有網民認為事主的老婆或許在婚姻上有不滿，建議他「多多分擔家務，出門逛街，去餐廳約會」，有時兩夫婦爭執源於家事，尤是家務分擔，「很多男人都覺得他下班洗了個碗或接個小孩，就是拯救全世界了」、「我家男人1、2月刷一下房間小廁所就覺得自己做很多」、「某些男人很少主動，所以要教育，可能因為（原生）家裏有很強的媽媽幫他們全家做好好，我不會把那些還要我開口叫他去做的事歸類為他做的」。 

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責任編輯︰王明芳 

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