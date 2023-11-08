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【父斬傷子】74歲精神病父斬自閉兒囚4年　官指及早攜子求醫或免衝突

社會 19:36 2023/11/08

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患精神病父斬傷自閉兒子，今於高院被判監4年。資料圖片

患精神病7旬父因琑事與39歲兒子爭執，以菜刀斬其頭及手腳後著妻子報警。涉案7旬漢今(8日)於高等法院承認有意圖傷人罪，被判囚4年。法官判刑時指，被告稱自中風後易被激怒，並一直不滿兒子經常作出怪異行為，本案發生後兒子方被診斷患強迫症及自閉症，現正接受治療及須服藥。被告向精神科專家指，案發時有聲音著他斬兒子。法官接納報告建議被告適宜答辯，且毋須判處醫院令。法官認為若及早替兒子作診斷，父子衝突或可減少。

被告余君民（74歲），承認1項有意圖而傷人罪，控罪指他於2022年4月24日，在屯門山景邨一單位內非法及蓄意傷害余姓男子。

法官判刑時指，被告沒有刑事紀錄，育有兩子，案發時39歲的事主為其幼子。法官引述精神報告顯示，被告適宜答辯，且毋須判處醫院令，建議定期覆診。

法官指報告提及被告案發時患有嚴重抑鬱及有精神失常症狀，被捕後被送往小欖精神治療中心。被告家族並沒有精神病史，被告向精神科醫生表示，自2002年中風後容易被激怒，加上幼子經常作出怪異行為，令鄰居經常因此作出投訴，被告因到困擾，兩父子經常發生衝突，疫情期間被告情緒變得更差。

法官引述報告指，幼子自中三起已出現怪異行為，惟一直否認出現問題及拒絕求醫。本案發生後，幼子方被診斷患強迫症及自閉症，自此開始服藥治療，其怪異行為亦減少，不再拍打門及減少洗手次數，因此父子間爭執或有望減少。法官引述報告指，被告向醫生稱案發時幻聽，有聲音跟他說「生活不公平」及著他斬兒子。

法官指判刑時須考慮被告的精神狀況，本案無疑屬嚴重，倘若被告的幼子於本案發生前求診，被告或會明白幼子多年來為何一直作出怪異行為，可避免兩父子間的緊張關係，減少兩人間之衝突，現時幼子獲診斷，法官認為亦非太遲。法官考慮所有因素，以6年為判刑起點，被告認罪減刑至4年。

法官判刑後表示，被告出獄後若與幼子同住，或會再發生衝突。法官認為被告服刑期間，家人及有關機構可協助幼子另覓居所，相信被告出獄後與幼子分開居住的話，重犯機會不高。

案發時被告夫婦和幼子同住，多年來父子關係不佳，經常因瑣事而爭執。案發日早上，幼子打開櫃門時不慎撞向電視機，被告指責幼子是否故意摔壞電視機，兩人初則口角，被告繼而情緒變得激動及手執圓櫈，幼子奪回後，被告於廚房取出菜刀斬向幼子，幼子用手擋格，惟額頭及手腳均斬傷，被告見狀著妻子報警，警誡下稱一時衝動才斬向幼子。

幼子被送院治理，經檢驗後其額頭、手肘、手臂及腳部等均裂傷，部份傷勢深至見骨，幼子接受手術後留院10天出院。

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記者：林育慧

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